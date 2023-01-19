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Yeni evli çift market dönüşü şoke oldu! 160 kamera izlenerek şehirlerarası hırsızlık çözüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yeni evli çift market dönüşü şoke oldu! 160 kamera izlenerek şehirlerarası hırsızlık çözüldü

BURSA'da yeni evlenen çift hayatlarının şokunu yaşadı. Market alışverişinden döndükten sonra evdeki eşyaların dağıldığını gören çift, düğünde toplanan 900 bin TL'lik ziynet eşyasının çalındığını fark etti. Polisin devreye girmesiyle 160 güvenlik kamerası izlenerek şüphelilere ulaşıldı. Şahısların Eskişehir'den Bursa'ya geldikleri, hırsızlık sonrası geri döndükleri belirlendi.

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Bursa merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde yeni evlenen çiftin evine hırsız dadandı. Market alışverişinin ardından evlerine giden genç çift, döndüklerinde tüm eşyaların etrafa dağıtıldığını fark etti.

Bunun üzerine düğünde takılan takıları kontrol eden ikili, 900 bin TL değerinde ziynet eşyalarının da çalındığını gördü.

Kart yöntemiyle evin kapısını açarak 900 bin TL değerinde ziynet altın hırsızlığı yapılmasıyla birlikte Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda neticesinde 160 tane güvenlik kamerası izlenerek eve kart yöntemiyle giren şüphelilerin 16 adet suç kaydı bulunan F.Y. ve 8 adet suç kaydı bulunan G.G. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler hırsızlığı yaptıktan sonra minibüse bindikleri ve daha sonra yemek için indikleri ardından ise ticari taksiye binerek Kestel ilçesi Dudaklı Köyü yol ayırımında Eskişehir'den gelen aile fertlerinden 9 adet suç kaydı bulunan C.Y. ile birlikte araca binerek Eskişehir'e gittiğini tespit etti.

Bunun üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ile 3 ayrı adrese müşterek yapılan operasyonda 3 şüpheli ziynet eşyalar ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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