Rize'de herkesin konuştuğu ev! Tek tuşla yönü değişiyor 'soğuk espri' yapanlar oldu

Yurtdışından talep yağdı: Kanada, İngiltere, Gürcistan

Evin yurtdışından yoğun bir talep aldığını belirten Eksilmez, "8 aydır yaptığımız çalışmanın son 2 ayında kısmen bir kaç paylaşımla telefon trafiği arttı. Yakın komşumuz olan Gürcistan'dan talep var. Kanada'dan çok iyi talep aldık. İngiltere'den bir firma bizimle görüşmek istiyor. 2 ay içerisinde böyle bir şeyle karşılaşmamız bizi de heyecanlandırdı.