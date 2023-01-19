Rize'de herkesin konuştuğu ev! Tek tuşla yönü değişiyor 'soğuk espri' yapanlar oldu
RİZE'de bir vatandaş, tek tuşla yönü değişen ev yaptı. Sosyal medyada büyük ilgi gören ev yurtdışından da talep görmeye başladı. O vatandaş, evin patentini almak için başvurduğunu, yakında sonuçlanacağını söyledi.
Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi yolu üzerinde bulunan dış mimarisi ile şaşırtan evin özelliğini öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İnşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan Cemal Eksilmez isimli vatandaş tek tuşla dönebilen ev inşaat etti.
Görenlerin şaşkınlıkla izlediği ev sosyal medyada ilgi görüyor. Yakın zamanda seri üretime geçilecek dönen ev yurtdışından bile talep alıyor.
Patent için başvurdu
Cemil Eksilmez, "Bu evi ilk tasarladığımız zaman coğrafi yapıdan kaynaklı böyle bir şey heves ettik. Biz bu sistemi oluştururken 2-3 ay Ar-Ge çalışması yapıldı. Uygulamada en iyi sonuç veren sistemi kabullendik ve yaptık. Yaptığımız sistem tamamen Avrupa standartlarına uygundur. Gerekli bütün evraklarını aldık. Evimizde patent aşamasında yakın zamanda sonuçlanacak" şeklinde konuştu.
Yurtdışından talep yağdı: Kanada, İngiltere, Gürcistan
Evin yurtdışından yoğun bir talep aldığını belirten Eksilmez, "8 aydır yaptığımız çalışmanın son 2 ayında kısmen bir kaç paylaşımla telefon trafiği arttı. Yakın komşumuz olan Gürcistan'dan talep var. Kanada'dan çok iyi talep aldık. İngiltere'den bir firma bizimle görüşmek istiyor. 2 ay içerisinde böyle bir şeyle karşılaşmamız bizi de heyecanlandırdı.