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İyi Parti lideri Meral Akşener'den Davutoğlu'na ziyaret

İyi Parti lideri Meral Akşener'den Davutoğlu'na ziyaret

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 26 Ocak'taki altılı masa görüşmesi öncesi başlattığı liderler turu kapsamında Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak'taki altılı masa görüşmesi öncesi liderler turuna çıktı. Akşener, bu kapsamda bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti merkezinde ziyaret etti.

İlk olarak Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu ziyaret eden Akşener'in bugün Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı ziyaret edecek.

Akşener'in yarın da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu, 23 Ocak günü ise DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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