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Meclis Anayasa Komisyonu, başörtü teklifini görüşmek için toplandı! Kimler katılıyor?

Meclis Anayasa Komisyonu, başörtü teklifini görüşmek için toplandı! Kimler katılıyor?

AK Parti'nin baörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifi Meclis'te görüşülmeye başlandı. Anayasa Komisyonu toplantısı başladı...

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Anayasa Komisyonu, AK Parti'nin verdiği başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere toplandı. HDP, başörtüsü görüşmeleri sırasında Anayasa Komisyonu toplantısına katılmayacağını açıklamıştı.

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