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Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Kupası maçlarının ardından Spor Toto Süper Lig'de heyecan tam gaz devam edecek. TFF, ilk mücadelesi yarın oynanacak 20'nci haftada görev yapacak hakemlerin listesini paylaştı.

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Spor Toto Süper Lig’de 20. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi, 22 Ocak Pazar ve 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

20. haftada maçların programı ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Adana Demirspor - Giresunspor: Yasin Kol

21 Ocak Cumartesi

16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Turgut Doman
19.00 Galatasaray - Antalyaspor: Ali Şansalan

22 Ocak Pazar

13.30 Gaziantep Fk - Dg Sivasspor: Cihan Aydın
16.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Burak Pakkan
16.00 Kayserispor - Beşiktaş: Mete Kalkavan
19.00 Trabzonspor - İstanbulspor: Arda Kardeşler

23 Ocak Pazartesi

20.00 Konyaspor - Mke Ankaragücü: Murat Erdoğan
20.00 Ümraniyespor - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

4 büyüklerin maçlarında bu hafta görev alacak hakemlerin yüzlerini hatırlayalım:

Galatasaray - Antalyaspor: Ali Şansalan

Kayserispor - Beşiktaş: Mete Kalkavan

Trabzonspor - İstanbulspor: Arda Kardeşler

Ümraniyespor - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

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