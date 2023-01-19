Bardaktakini su zannedip içti! 1,5 yaşındaki bebeğin korkunç ölümü

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde su zannederek bardaktaki asidi içen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesinde yaşandı. Yabancı uyruklu anne Hatice Ala, tuvaleti temizlemek için seradan bardak içinde asit getirdi. 1,5 yaşındaki M.A., su zannettiği asidi içti. Ağlamaya başlayan oğlunun asit içtiğini gören anne Hatice Ala, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ardından Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili incelemenin ise devam ettiği bildirildi.