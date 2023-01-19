Kılıçdaroğlu: Suriyeliler hafta sonu tatil amaçlı Türkiye’ye gelebilirler

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'e gelen Kılıçdaroğlu burada vatandaşlarla buluştu ve kısa bir konuşma yaptı. Suriyelileri en geç 2 yıl içerisinde ülkelerine göndereceklerini belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu "hafta sonu tatil için Türkiye’ye gelebilir" dedi.

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Sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile buluşmak üzere Gaziantep'e gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada toplanan vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, iktidarlara geldiklerinde Suriyelileri en geç 2 yıl içerisinde ülkelerine göndereceklerini belirterek, Suriyelilerin hafta sonu tatil için Türkiye’ye gelebileceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Esnaf ve çiftçinin kredi borcunun faizini 1 hafta içinde sileceğim. Bu ülkeye adaleti getireceğiz" diye konuştu.