BIST 5.440
DOLAR 18,80
EURO 20,35
ALTIN 1.153,94
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kılıçdaroğlu: Suriyeliler hafta sonu tatil amaçlı Türkiye’ye gelebilirler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu: Suriyeliler hafta sonu tatil amaçlı Türkiye’ye gelebilirler

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'e gelen Kılıçdaroğlu burada vatandaşlarla buluştu ve kısa bir konuşma yaptı. Suriyelileri en geç 2 yıl içerisinde ülkelerine göndereceklerini belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu "hafta sonu tatil için Türkiye’ye gelebilir" dedi.

Abone ol

Sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile buluşmak üzere Gaziantep'e gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada toplanan vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, iktidarlara geldiklerinde Suriyelileri en geç 2 yıl içerisinde ülkelerine göndereceklerini belirterek, Suriyelilerin hafta sonu tatil için Türkiye’ye gelebileceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Esnaf ve çiftçinin kredi borcunun faizini 1 hafta içinde sileceğim. Bu ülkeye adaleti getireceğiz" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bozdağ'dan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin flaş açıklama
Bozdağ'dan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin flaş açıklama
İyi Parti lideri Meral Akşener'den Davutoğlu'na ziyaret
İyi Parti lideri Meral Akşener'den Davutoğlu'na ziyaret
Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Faiz indirimi yapılacak mı?
Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Faiz indirimi yapılacak mı?
Bardaktakini su zannedip içti! 1,5 yaşındaki bebeğin korkunç ölümü
Bardaktakini su zannedip içti! 1,5 yaşındaki bebeğin korkunç ölümü
Meclis Anayasa Komisyonu, başörtü teklifini görüşmek için toplandı! Kimler katılıyor?
Meclis Anayasa Komisyonu, başörtü teklifini görüşmek için toplandı! Kimler katılıyor?
Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu!
Yeni evli çift market dönüşü şoke oldu! 160 kamera izlenerek şehirlerarası hırsızlık çözüldü
Yeni evli çift market dönüşü şoke oldu! 160 kamera izlenerek şehirlerarası hırsızlık çözüldü
Erzurum'da dehşet! Eşini başından vurup kayıplara karıştı
Erzurum'da dehşet! Eşini başından vurup kayıplara karıştı
Bakan Koca açıkladı: 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldı
Bakan Koca açıkladı: 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldı
Çaycuma'da 400 kiloluk domuz vuruldu görenler inanamadı 3 aydır bu domuzun peşindeyim
Çaycuma'da 400 kiloluk domuz vuruldu görenler inanamadı 3 aydır bu domuzun peşindeyim
Yüzde 65 zammı az bulan özel okullar velileri çıldırttı!
Yüzde 65 zammı az bulan özel okullar velileri çıldırttı!
Otobüs bilet fiyatlarına zam yok demişti! Yeni açıklama geldi: Sözlerimiz çarpıtıldı
Otobüs bilet fiyatlarına zam yok demişti! Yeni açıklama geldi: Sözlerimiz çarpıtıldı