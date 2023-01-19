Erzurumluları sıcak hava şaşkına çevirdi daha önce karşılaşmadık

Erzurum, son yılların en sıcak ocak ayını geçiriyor. Gündüz hava sıcaklığının 4-5 dereceye kadar çıktığı kent merkezinde vatandaşlar, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

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Geçtiğimiz yıl ocak ayında hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da, bu sene gündüz hava sıcaklığı 4-5 dereceye kadar çıkıyor.

Son yılların en sıcak kış ayını geçiren Erzurum’da vatandaşlar, daha önce böyle bir şey görmediklerini ifade ederken, sıcak havadan faydalanmak isteyenler ise bank ve bahçelerde oturarak vakit geçiriyor.

Karsız bir ocak ayı geçirdiklerini de belirten vatandaşlar, Erzurum’a kar yağmasını beklediklerini söyledi. Öte yandan, gündüzleri sıcak geçen Erzurum’da önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının daha çok artması bekleniyor.