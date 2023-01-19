Mansur Yavaş bunu ilk kez yaptı! Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor? Anketten hangi sonuçlar çıktı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugüne kadar cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ismi sürekli gündeme gelse de adaylık konusunda hiç renk vermemişti. Mansur Yavaş, adaylık konusundaki ilk sinyali seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağının belli olmasının ardından verdi. Gazetecilere cumhurbaşkanı anket sonuçlarını gönderdi...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'a çekileceği sinyali vermesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan çok dikkat çeken bir adım geldi. Anketlerde hep önde çıkmasına rağmen bugüne kadar adaylık konusunda hiç renk vermeyen Mansur Yavaş, seçim tarihinin belli olmasının ardından ilk kez cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sinyal verdi.

Fatih Altaylı'ya anket sonucu gönderdi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kendisine gönderilen anketin sonuçlarını paylaşırken, bunu ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmakla ilgili ilk pozitif işareti olarak yorumladığını söyledi. Altaylı, bugüne kadar adı cumhurbaşkanı adaylığıyla anıldığında Mansur Yavaş'ın konuyu kapattığını hatırlattı. Altaylı şu ifadeleri kullandı:

Ekrem İmamoğlu hevesini gizlemedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başından beri Cumhurbaşkanı adaylığı hevesini gizleme ihtiyacı duymaz ve nihai hedefinin er ya da geç ülkeyi yönetmek olduğunu saklamazken, bu göreve halk tarafından da uygun görülen bir diğer muhalif isim olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hep geride durdu, hiçbir arzu belirtisi göstermedi.

İsmi gündeme gelince rahatsız oluyordu

Hatta adını ilk kez ben gündeme getirdiğimde bundan duyduğu hoşnutsuzluğu iletti, katıldığı son Teke Tek programında Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu açınca “Ankara’da yapacak işlerimiz var” diyerek konuyu kapattı.

Son alarak geçtiğimiz yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayında, seçilmesinin 3 yılı dolduğu için Teke Tek programına katılımını Ümit Özdağ’ın adını aday olarak açıklaması üzerine iptal etti.

Herkes 'aday olmak istemiyor' diyordu

Herkesin ortak fikri Yavaş’ın aday olmayı istemediğiydi.

Hatta kendisine çok da karşı olmayan CHP’liler bile adı gündeme gelince “Yahu adam kendi istemiyor. Siz niye sürekli Yavaş diyorsunuz” diye kızıyorlardı.

Açıkçası ben de Mansur Bey’in aday olmak istemediğine ikna olmuştum.

Ta ki, geçen haftaya kadar.

Anket sonuçları ne diyor?

Geçen hafta Teke Tek’e HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar katıldı ve orada HDP’nin Yavaş’ın adaylığına karşı olduğu konusu açıldı.

Ve Ankara Belediyesi’nden kendi yaptırmadıkları iki farklı anketten ilgili bölümler bana ulaştırıldı.

HDP seçmeni Mansur Yavaş’a oy veriyordu.

Ben bunu Mansur Bey’in aday olmakla ilgili olarak ilk pozitif işareti olarak algıladım.

Bilmem siz nasıl algılarsınız?