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Fenerbahçe taraftarının 'Arda Güler' endişesi! Yönetimden açıklama geldi

Fenerbahçe taraftarının 'Arda Güler' endişesi! Yönetimden açıklama geldi

Fenerbahçe taraftarı, 17 yaşındaki Arda Güler'in oynatılmamasını bir süredir eleştirirken, oyuncunun sözleşmesindeki '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır' maddesi endişelendiriyordu. Sarı-Lacivertli yönetim Arda Güler'le ilgili açıklamada "İçinizi ferah tutun" mesajı verdi.

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Arda Güler'in sözleşmesinde "1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunuyor.  

Bu nedenle Arda'yı elden kaçırma endişesi bulunan Sarı-lacivertli taraftarlar Jorge Jesus'un genç futbolcuyu oynatmamasına kızmaya başlamıştı. Yönetimden gelen açıklama taraftarın yüreğine su serpti.

Hürriyet'in haberine göre; yaşanan eski haberlerin akla getirilmemesi gerektiğini düşünen Fenerbahçe yönetimi, şu sözleri söyleyerek Arda'ya olan güveni gözler önüne serdi:

"Kimse dakikaları saymasın, helalleşmeden gitmez"

Zaten önümüzdeki ayın sonunda 18 yaşına girecek ve zorunlu olarak yeni bir sözleme yapılacaktır. ‘Eyvah Arda bizi yüzüstü bırakıp gidecek’ gibi bir durum asla olamaz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun, kimse dakikaları filan saymasın. Arda’nın ve ailesinin karakter yapısı ortada. Kulübümüzde oynuyor, okulumuzda okuyor. Arda bu kulüpten ayrılırsa bile, o gün bir helalleşme olmadan kesinlikle dışarı adım atmaz."

"Aile gibiler"

Başkan Ali Koç’un Arda Güler’i kendi evladından ayırt etmediğinin altı çizilirken “Başkanımız, Arda Güler’in anne ve babası çok yakın hatta bir aile gibiler." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Hürriyet

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