BIST 5.419
DOLAR 18,80
EURO 20,35
ALTIN 1.153,10
HABER /  DÜNYA

Ünlü atlet Usain Bolt hayatının şokunu yaşadı hesapta sadece 12 bin dolar kaldı

Ünlü atlet Usain Bolt hayatının şokunu yaşadı hesapta sadece 12 bin dolar kaldı

Dünyaca ünlü atlet Usain Bolt banka hesabında milyonlarca dolarlık kayıp yaşadı. Jamaikalı atletin avukatları, hesabında sadece 12 bin dolar kaldığını doğruladı.

Abone ol

Jamaika'nın İngilizce gazetesi The Gleaner'da yer alan habere göre; Usain Bolt banka hesabında sebebi belli olmayan bir nedenden ötürü 12,7 milyon dolarlık maddi kayıp yaşadı.

Jamaikalı atletin avukatları konu hakkında açıklamaya yaparak Bolt'un ülkesinde bulunan banka hesabında sadece 12 bin dolar kaldığını söyledi.

"Ciddi bir hırsızlık suçuyla karşı karşıyayız"

Avukatlar maddi kayıp için hukuki süreç başlattığını belirterek, "Bu herkes için üzücü bir haber. Eğer bu bir hatadan kaynaklanmadıysa müvekkilimize karşı ciddi bir dolandırcılık ve hırsızlık suçuyla karşı karşıyayız." dedi.

Bolt'un avukatları, paranın 8 gün içerisinde hesaba tekrar yatırılmaması halinde konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşımayı planlıyor.

Bolt kariyerinde sekiz kez Olimpiyat şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 100 metre ile 200 metre yarışlarında dünya rekorunu sahibi unvanında bulunuyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gelin ile kayınvalide kuyumcuda kabusu yaşadı 'araba alacaktık' dedi şoku atlatamadılar
Foto Galeri Gelin ile kayınvalide kuyumcuda kabusu yaşadı 'araba alacaktık' dedi şoku atlatamadılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gaziantep'te 'Kafkaslar' gafı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gaziantep'te 'Kafkaslar' gafı!
Muharrem İnce 'seçim tarihi belli diyerek' Millet İttifakı'na çağrı yaptı
Muharrem İnce 'seçim tarihi belli diyerek' Millet İttifakı'na çağrı yaptı
Merkez Bankası 2023'ün ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası 2023'ün ilk faiz kararını açıkladı
Bu görüntü sonrası işine son verildi! Yolun ortasında aracı durdurup...
Bu görüntü sonrası işine son verildi! Yolun ortasında aracı durdurup...
Erzurumluları sıcak hava şaşkına çevirdi daha önce karşılaşmadık
Erzurumluları sıcak hava şaşkına çevirdi daha önce karşılaşmadık
İş yeri sahipleri dikkat! Uygulama 1 Nisan'da başlıyor: Artık zorunlu hale geliyor!
İş yeri sahipleri dikkat! Uygulama 1 Nisan'da başlıyor: Artık zorunlu hale geliyor!
Kayserispor - Beşiktaş maçını yönetecek isim belli oldu
Kayserispor - Beşiktaş maçını yönetecek isim belli oldu
Lodosun sağlığımız üzerindeki etkileri neler? Neden başınız ağrır?
Lodosun sağlığımız üzerindeki etkileri neler? Neden başınız ağrır?
İtalya Süper Kupası'nın sahibi Inter oldu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladı
İtalya Süper Kupası'nın sahibi Inter oldu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladı
Bitlis'te yaşıyor yaşını duyan şaşkına döndü ömrü boyunca 5 kez doktor gördü
Bitlis'te yaşıyor yaşını duyan şaşkına döndü ömrü boyunca 5 kez doktor gördü
Fenerbahçe taraftarının 'Arda Güler' endişesi! Yönetimden açıklama geldi
Fenerbahçe taraftarının 'Arda Güler' endişesi! Yönetimden açıklama geldi
Mansur Yavaş bunu ilk kez yaptı! Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor? Anketten hangi sonuçlar çıktı
Mansur Yavaş bunu ilk kez yaptı! Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor? Anketten hangi sonuçlar çıktı