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Zimmetine 9 milyon lira geçiren banka şube müdürüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zimmetine 9 milyon lira geçiren banka şube müdürüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Eskişehir’de çalıştığı özel bir bankadan kendi uhdesine 9 milyon TL civarında para aktardığı gerekçesiyle ‘zimmet’ suçundan tutuklanan şube müdürünün, aktarılan paraları 3 yılı aşkın süredir genellikle yaşlı vatandaşlar tarafından kullanılan, hareketliliğin az olduğu “Uyuyan hesaplardan” aldığı anlaşıldı.

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Eskişehir’de özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan Ayşe Pelin Ü., banka hesaplarından kendi uhdesine yaklaşık 9 milyon TL para aktardığı gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince ‘zimmet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Trafik kazasının ardından yakalandı

Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Bir vatandaşın banka hesabında bilgisinin dışında hareketlilik olduğunu bankaya bildirmesi üzerine durum ortaya çıktı. Konuyu araştıran banka yönetimi durumu fark ederek Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Hakkında yakalama kararı bulunan Ayşe Pelin Ü.’nün Eskişehir’den Afyonkarahisar’a otomobiliyle seyir halindeyken kaza yaptığı ve yaralı olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldığı, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Paraları “Uyuyan hesaplardan” aktarmış

Şüpheli Ayşe Pelin Ü.’nün genellikle yaşlı vatandaşlar tarafından kullanılan, hareketliliğin az olduğu, “uyuyan hesap” olarak tabir edilen hesaplardan 3 yılı aşkın süredir zimmetine para geçirdiği anlaşıldı. Aktarılan paraların önce 4-5 farklı hesaba bölüştürüldüğü sonrasında şüphelinin hesabında toplandığı öğrenildi.

Yapılan incelemelerde paranın bir kısmının şüphelinin evinde olduğu, geriye kalan miktarın ise banka hesabında olduğu tespit edildi. Evdeki paralara el konulurken, banka hesabındaki para mahkeme kararıyla bloke edildi.

Zimmete geçirilen miktar artabilir

İlk incelemelerde zimmete geçirilen miktarın yaklaşık 9 milyon TL olduğu belirlenirken, araştırmalar neticesinde miktarın artabileceği belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

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