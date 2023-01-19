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13 yıllık eşini çocuklarının önünde defalarca bıçakladı! 'Ölüyorum ambulansı ara'

13 yıllık eşini çocuklarının önünde defalarca bıçakladı! 'Ölüyorum ambulansı ara'

SANCAKTEPE'de 13 yıllık karısını üç çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada dinlenen müşteki kadın, “'Ölüyorum ambulansı ara' dediğimde, ‘ölümünü daha erkene aldırma, gırtlağını keserim, zevk alıyorum’ dedi" ifadelerini kullandı.

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Sancaktepe’de 9 Haziran 2021 tarihinde Yüksel Demirci (37), 13 yıllık karısı Mihri Demirci’yi (34), üç çocuğunun gözleri önünde defalarca kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı kadın günlerce yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, olayın ardından gözaltına alınan eş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma aşamasında alınan ifadesinde 6 yıl önce kendisine bipolar teşhisi konulduğunu iddia eden Yüksel Demirci, olay günü eşiyle ailevi sorunlardan dolayı tartıştıklarını anlatarak, “Kolumla Mihri’yi ittim. Çekmeceden bir bıçak aldım. 2-3 defa Mihri’nin karın bölgesine sapladım. Daha sonra evden ayrıldım” dedi.

İlk celsede karar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan sanık Yüksel Demirci, hakim karşısına çıktı. Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık cezaevinden getirilirken müşteki ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

‘Bipolar hastasıyım’ diyerek kendini savundu

Dosyaya istenen raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilen sanık Yüksel Demirci duruşmadaki savunmasında, “Evde en ufak bir sürtüşme, tartışma olmamıştır. Eşime karşı bir kastım yoktu. Gayet mutlu mesut bir şekilde yaşıyorduk. Ben bilinçli yapmadım. O anki psikolojime eşim birebir şahittir” diyerek kendisine olaydan önce bipolar teşhisi konulduğunu öne sürdü.

"Ölümünü daha erkene aldırma, gırtlağını keserim"

Müşteki Mihri Demirci ise 13 senelik evli olduklarını söyleyerek, “13 sene boyunca sürekli şiddet ve kavga vardı. Engelli kızımın sebebi eşimin şiddetiydi. Hamileyken karnıma vurdu. Evet ölmedim, yaşıyorum. Söylediklerine kesinlikle katılmıyorum. Bipolar hastalığı iddiasını kabul etmiyorum. Çok aklı başında hareket ediyordu. O gün küçük çocuğumun doğum günüydü. Ben mutfakta hazırlık yaparken beni bıçakladı. Başımda oturdu. ‘Ölüyorum ambulansı ara’ dediğimde, ‘ölümünü daha erkene aldırma, gırtlağını keserim. Zevk alıyorum’ dedi. 1 ay boyunca hastanede yattım. Çok zor şeyler yaşadım. Ayakta durmaya çalışan bir anneyim, bunun basit şekilde yargılanmasını istemiyorum” dedi.

Mahkemeden 16 buçuk yıl hapis cezası

Son sözü sorulan sanık Yüksel Demirci, “Çok pişmanım, bilerek yapmadım” diye konuştu. Yaralama eyleminin hayati tehlike oluşturacak boyutta olduğunu gerekçe gösteren mahkeme, sanığın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 16 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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