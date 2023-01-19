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Kocaeli'de liseli kızlar birbirine girdi! Kavgada yumruklar havada uçuştu, şok cihazı ile saldırdı!

Kocaeli'de liseli kızlar birbirine girdi! Kavgada yumruklar havada uçuştu, şok cihazı ile saldırdı!

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde liseli kızlar saç saça birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kız şok cihazı kullanınca, vatandaşlar bile şaşkına döndü.

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Olay, dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında bulunana otoparkta meydana geldi.

İddiaya göre iki liseli kız grubu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir birine girdi.

Yumruk yumruğa kavga eden kızlardan birisi yanında getirdiği şok cihazını, kavga ettiği kızın üzerinde kullandı.

Çıkan sesler, kavgayı ayırmak isteyen vatandaşları şaşkına çevirdi. Devreye hemen belediyenin güvenlik görevlileri girerken, birbirlerine ağza alınmayacak küfürler eden grubu güçlükle ayırdı.

Şok cihazına güvenlik görevlileri el koydu. Kızlar ise bölgeden ayrıldı.

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