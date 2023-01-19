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Erdoğan, Amasya Badal Tüneli açılışında konuştu; Dikkat çeken '2023' vurgusu!

Erdoğan, Amasya Badal Tüneli açılışında konuştu; Dikkat çeken '2023' vurgusu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya'da gerçekleştirilen törene canlı bağlantı ile katılarak Amasya-Badal Tüneli'nin açılışını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3,6 km'yi bulan bağlantı yolları ve 4 adet köprünün de yer aldığı projenin 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirildiğini paylaştı.

"Şanla, şerefle, gururla..."

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Pek çok büyük projemizin, emeğimizin hayırlı neticelerini alacağımız 2023'ü tarihe şanla, şerefle ve gururla kaydedeceğiz." diye konuştu.

"Evlatlarımızı geleceğe hazırlamak zorundayız"

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin küresel düzeyde söz ve karar siyasetini güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Önce dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeli ardından sıralamamızı yükseltmeliyiz. Hiçbir günlük tartışma bu temel önceliğin önüne geçemez. Evlatlarımızı bu anlayışla geleceğe hazırlamak zorundayız." dedi.

Erdoğan, hayata geçirilen Amasya-Badal tüneline ilişkin ise, "Bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu yolun çilesini bilenler için Badal Tüneli büyük anlam ifade etmektedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Badal Tünelimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kış mevsiminde bu yolun çilesini bilenler için Badal Tüneli çok daha büyük anlam ifade etmektedir. Bu projeyi 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik. 

Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eksiklikleri tamamlayarak yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yatırımlardır. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye tüm başlıklarda gerçekleştirdiğimiz atılımların meyvelerini toplamaya başladık.

Ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapı ihtiyacının önemli bir oranını tamamlamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gençlerimizin ülkemizi ve dünyayı kucaklayan geniş muhayyellerine tanık oldukça, hayata geçirdiğimiz projelerle ne kadar önemli bir iş yaptığımızı tekrar görüyoruz. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Küresel dünya, salgın, ekonomi, krizle ve savaşla sarsılırken ülkemizi sahip olduğu güçlü altyapı ile büyük bir atılım için çok mücadele verdik. Kurulan tuzakları birer birer bozarak bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseldik. Geçmişte kendi krizlerine boğulan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata çeviren bir ülke olarak gıpta ile takip ediliyoruz. Pek çok büyük projemizin, emeğimizin hayırlı neticelerini alacağımız 2023'ü tarihe şanla, şerefle ve gururla kaydedeceğiz.

Türkiye'nin eser ve hizmet siyasetiyle geldiği seviye bizleri sevindirdiği kadar üzerimize yeni sorumluluklar yüklüyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin küresel düzeyde söz ve karar siyasetini güçlendirmeliyiz. Önce dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeli ardından sıralamamızı yükseltmeliyiz. Hiçbir günlük tartışma bu temel önceliğin önüne geçemez. Evlatlarımızı bu anlayışla geleceğe hazırlamak zorundayız. Açılışını yaptığımız tünel gibi projelerin bu tarihi yürüyüşün son eksiklerini tamamlamak olarak görüyoruz. 

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