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Et fiyatları için yeni karar Et ve Süt Kurumu'ndan beklenen açıklama geldi

Et fiyatları için yeni karar Et ve Süt Kurumu'ndan beklenen açıklama geldi

Et ve Süt Kurumu yaptığı açıklamada arz güvenliği ve fiyat istikrarı açısından gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, ihtiyaç olması durumunda piyasaya taze karkas et satışı yapılacağını belirtti.

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Et ve Süt Kurumu, "Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır. İhtiyaç olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

"Gerekli tedbirler alınmaktadır"

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında; et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile kurum için gerekli olan yetki ve görevlendirmeler yapıldığı belirtildi. Üreticileri ve tüketicileri korumak amacıyla et piyasasının düzenli olarak takip edildiği vurgulanarak, "Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır. Et ve Süt Kurumu satış mağazaları ve Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli olan tedarik süreçleri tamamlanmıştır. Ayrıca, ihtiyaç olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacaktır" denildi.

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