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AK Parti'den yeni YÖK kanunu! Meclis'e sunuldu kadro düzenlemesi de var

AK Parti'den yeni YÖK kanunu! Meclis'e sunuldu kadro düzenlemesi de var

AK Parti, Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu

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AK Parti, Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu

Tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar yüksek lisans, doktorasına tamamlamış araştırma görevlileri talep etmeleri durumunda altı ay içinde bulunduğu üniversite tarafından ataması yapılacak.

Milli istihbarat akademisi kuruluyor 

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen sözleşmelilere kadro düzenlemesinin içinde yer alıyordu bu madde, ancak YÖK tarafından YÖK kanununda değişiklik içeren kanun teklifinde yer verilmesi istenmişti.

Sanatta yeterlilik eğitimine devam eden ya da eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerinin de talep etmeleri durumunda atamaları yapılacak

Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek. MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.

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