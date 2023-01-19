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Ekmek zammı ortalığı karıştırdı! Belediye kabul etmedi fırıncılar rest çekti yeni fiyat bakın ne oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ekmek zammı ortalığı karıştırdı! Belediye kabul etmedi fırıncılar rest çekti yeni fiyat bakın ne oldu

SİVAS’ta fırıncıların 3.5 TL’den satılan 200 gramlık ekmeği 5 TL’den satmak istemesi Sivas Belediyesi tarafından kabul edilmedi. Fırıncılar bakkal ve marketlere ekmek vermeyeceklerini açıklayınca toplanan komisyon, 200 gram ekmeğin fiyatını 4.5 TL olarak belirledi.

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Sivas’ta fırıncılar 3.5 TL’ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatını 5 TL’ye yükseltti. Sivas Belediyesi bu zammı reddetti.

Bunun üzerine fırın sahipleri, bakkal ve marketlere ekmek vermeyeceklerini duyurdu. Toplanan komisyon 200 gram ekmek fiyatını 4.5 TL olarak açıkladı.

Öte yandan, Sivas’ın Suşehri ilçesinde 300 gram ekmeğin fiyatı 7.5 TL’ye yükseltildi. Sivas merkezde ise bazı bağımsız fırın sahipleri, 200 gram ekmeği 2.5 TL’den satmaya devam ediyor.

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