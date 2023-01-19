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Sözleşmeli araştırma görevlilerine kadro geliyor

Sözleşmeli araştırma görevlilerine kadro geliyor

AK Parti, araştırma görevlilerinin çalıştıkları üniversiteye atamasının yapılmasını içeren kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklifle aynı zamanda MİT Akademisi de kuruluyor.

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AK Parti Yüksek Öğretim Kanununda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Teklife göre; tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi görenler ve doktorasını tamamlamış araştırma görevlileri talep etmeleri durumunda altı ay içinde bulunduğu üniversite tarafından ataması yapılacak.

Düzenleme, sanatta yeterlilik eğitimine devam eden ya da eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerini kapsıyor. 

"Milli İstihbarat Akademisi kuruluyor"

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen sözleşmelilere kadro düzenlemesinde yer alan bu madde YÖK'ün talebi üzerine YÖK Kanununda değişiklik içeren kanun teklifine eklenmişti.

Teklifle aynı zamanda MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kuruluyor. 

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