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Yıldız futbolcu imzayı attı: Üç büyükler istedi Adana Demirspor kaptı!

Yıldız futbolcu imzayı attı: Üç büyükler istedi Adana Demirspor kaptı!

Adana Demirspor, İtalya’nın Hellas Verona takımında forma giyen Mert Çetin’i sezon sonuna kadar kiraladı. Bir dönem 3 büyük takımın çok istediği ve anlaşmaya varamadığı Mert Çetin'i renklerine bağlayan Adana Demirspor'un bu transferi sosyal medyada gündem olmuş durumda.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sosyal medya hesabından, Hellas Verona takımında forma giyen milli futbolcu Mert Çetin’in satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

26 yaşındaki tecrübeli stoper Mert, Adana Demirspor ile resmi sözleşmeye imza attı.

Üç büyükler istedi

Bir dönem 3 büyük kulübün istediği Mert Çetin, tercihini Adana Demirspor'dan yana kullandı. 26 yaşındaki yıldız oyuncunun tercihi sosyal medyada gündem oldu. Samet Akaydın'ı Fenerbahçe'ye gönderen Adana temsilcisi, yıldız ismin yerini Mert ile doldurmuş oldu.

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