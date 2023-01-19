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Kocaeli'de felç kalan Sedefnur'un polis memuru sevgilisine tahliye

Kocaeli'de felç kalan Sedefnur'un polis memuru sevgilisine tahliye

Kocaeli'de üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın polis memuru sevgilisiyle tartıştıktan sonra şüpheli bir şekilde 7. kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin görülen davada tahliye çıktı. Ahmet A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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9 Ocak 2022 tarihinde Körfez'de bulunan bir sitede meydana gelen olayda, Sedefnur Çağlar (23), polis memuru sevgilisi Ahmet A. ile birlikte misafirliğe gittiği evin 7. katındaki balkonundan şüpheli şekilde düşmüştü.

Sedefnur ağır yaralanırken, evde bulunan polis memurlarından sevgilisi Ahmet A. ve O.Ç. ile E.Ş. isimli genç kız gözaltına alınmıştı. O.Ç. ile E.Ş. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, şüphelilerden Ahmet A. tutuklanmıştı.

Üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar ise Kocaeli'de aylarca süren tedavisinin ardından taburcu edilmiş ve ailesi tarafından memleketi Sivas'a götürülmüştü.

Sedef yürüyemez halde, tedavisi sürüyor

İfadesinde olayı hatırlamadığını söyleyen genç kızın fizik tedavisi, Sivas'taki Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde sürüyor. Hala yürüyemeyen Çağlar'ın ayaklarını oynatma eğiliminde olduğu öğrenildi.

"Sedefnur'un ifadesi beni doğrular niteliktedir"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet A., ailesi ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapan Ahmet A., “Olaya ilişkin bildiklerimi doğru şekilde anlattım. Kamuoyunda da aklandığımı düşünüyorum. Sedefnur'un ifadesi beni doğrular niteliktedir. Tahliye ve beraatimi istiyorum” dedi.

"Sedefnur'un beyanını kabul etmiyoruz"

Sedefnur Çağlar’ın avukatları savunmalarında, "Sedefnur'un psikolojinin iyi durumda olmadığını bu sebeple Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını istiyoruz. Sedefnur'un beyanını kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Tahliye kararında göz önünde bulundurulan hususlar

Cumhuriyet savcısı ara mütalaasında ‘Sedefnur Çağlar’ın olay anını hatırlamadığını beyan etmesi, sanığın kendisini attığı veya ittiği yönünde bir beyanda bulunmaması, sanığın üzerine atıldı suçu işlediğine dair yeterli delil olmaması, tutuklu bulunduğu süre, delillerin toplanması göz önüne alınarak Ahmet A.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını’ talep etti.

Mahkeme heyeti, mağdur avukatlarının taleplerinin reddine, Sedefnur Çağlar’ın ifadesi, delillerin toplanması ve sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Ahmet A.’nın amcası Ali A. ile avukatı Özgür Atlıhan, tahliyeden dolayı mutlu olduklarını, adaletin yerini bulduklarını söyledi.

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