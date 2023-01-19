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Görüntüler Konyaaltı Sahili'nde bugün çekildi! Kar manzarası eşliğinde denize girdiler

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Görüntüler Konyaaltı Sahili'nde bugün çekildi! Kar manzarası eşliğinde denize girdiler

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava dalgası etkisini gösterirken, hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya’da yerli vatandaşlar ve turistler, Bey Dağları’ndaki kar manzarası eşliğinde bugün denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Görüntüler Konyaaltı Sahili'nde bugün çekildi! Kar manzarası eşliğinde denize girdiler

Turizmin başkenti Antalya, kışın ortasında da yazdan kalma günlerini aratmıyor. 

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Görüntüler Konyaaltı Sahili'nde bugün çekildi! Kar manzarası eşliğinde denize girdiler

Hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığını 18, nem oranının ise yüzde 56 kaydedildiği kentte güneşli havayı görenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi.

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Görüntüler Konyaaltı Sahili'nde bugün çekildi! Kar manzarası eşliğinde denize girdiler

 Yerli vatandaşlar ve bölgedeki turistler, geçtiğimiz günlerde yağışının etkili olduğu Bey Dağları’ndaki kar manzarası eşliğinde güneşli havada bol bol güneşlendi, denizin de keyfini çıkardı.

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Görüntüler Konyaaltı Sahili'nde bugün çekildi! Kar manzarası eşliğinde denize girdiler

Bazı turistlerse Akdeniz’in berrak sularında kanoya binmeyi tercih etti. Denizin keyfini çıkaranların arasında yabancı bir turistin köpeği de yer aldı. 

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