Kar yağışı başlıyor! En yeni açıklama uzmanı tarihi söyledi 'gerçek kış başlıyor' dedi
Yağdı yağacak derken beklenen kar yağışı gelmedi üstelik lodosun da etkisi ile sıcaklıklar arttı. Ocak ayının ortası olmasına rağmen İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde yağmur bile görülmedi. Peki kış böyle mi geçecek beklenen yağışlar gelecek mi?
Kuraklık her geçen gün artarken beklenen yağışların yakın zamanda geleceği konuşuluyor. Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından ay sonunu işaret etti. Uzman isim şunları kaydetti:
-Büyük bir karlı sistemin arifesindeyiz. Ve bu sadece öncü. Gerçek kış başlıyor. Atkı, bere ve eldivenlerinizi hazır tutun. Ay sonu çetin kış koşulları görülebilir...
- Yağışlara çok ihtiyaç var. Yoksa yaz çok zor geçecek...
-Yarın batı bölgeler sağanak yağışın etkisi altına girecek. Öğlen İzmir'de kuvvetli yağış bekleniyor. Kıyı Ege ve Trakya aynı saatler etkili yağış alacak.