Ersan Şen bombayı patlattı! 14 Mayıs'taki seçimde baraj olmayacak! Erdoğan yeniden aday olabilecek mi?

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, seçimlerle ilgili bomba bir iddiada bulundu. Eski seçim kanunundaki yüzde 10'luk barajın kaldırıldığını, yeni seçim kanunun da 14 Mayıs'taki seçimlerde uygulanamayacağını belirten Ersan Şen, 14 Mart 2023 tarihinde başlayacak ve 14 Mayıs'ta yapılacak bir seçimde partilerin barajsız olarak seçime gireceğini iddia etti. Ersan Şen'e göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçimlerde tekrar aday olabilecek mi?..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Haziran'da yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağının işaretini vermesiyle birlikte eski bir tartışma yeniden alevlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimde yasal olarak aday olabilecek mi?.. İktidar kanadı yasal hiçbir engel olmadığını belirtirken, muhalefetten Erdoğan'ın 3. kez üst üste aday olmasının anayasaya göre imkansız olduğu itirazları var. Ekranların tanınmış hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Erdoğan'ın adaylığının önünde yasal herhangi bir engel olmadığını belirtirken, küçük partileri heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.

Küçük partilerin baraj sorunu kalmadı

"Değiştiren kanun yüzde 10’luk barajı iptal etti. Bu yüzde 7’lik seçim barajını öngören kanunun 14 Mart 2023 tarihinde başlayacak seçimlerde uygulanamayacağını belirten Ersan Şen, "Yüzde 7 seçim barajı bu seçimde uygulanamayacağı için, yüzde 10’luk seçim barajı da bu kanunla kaldırıldığına göre, Türkiye Cumhuriyeti 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak ve resmi süreci de 14 Mart 2023’de başlayacak seçimlere barajsız girecektir" iddiasında bulundu. Yeni bir tartışmanın kapısı aralandı. İşte Ersan Şen'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar...

Erdoğan'ın adaylığına anayasal sıkıntı yok

- Kanaatimce; yasama ve yürütme organlarından hangisi seçimlerin yenilenmesine karar verirse versin, mevcut Cumhurbaşkanının seçimlere girebilmesi mümkündür, hatta süresinde yapılan seçimlere de katılabilir.

- 2017 yılı Anayasa değişikliğiyle yürürlüğe giren yeni sistem ve süresini tamamlayamaması nedeniyle mevcut Cumhurbaşkanının seçimlere girebilmesinde hukuki bir sakınca görmüyorum.

Yeni seçim kanunu uygulanır mı?

- Bundan başka; Seçim Kanunlarında yapılan değişikliğin 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılacak seçimlerde uygulanabileceği bilinmektedir. Anayasanın 67. maddesinin son fıkrasının amir hükmü bu yöndedir. Bu durumda; Seçim Kanunu değişiklikleri 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerde uygulanabilir mi?

14 Mayıs seçim takvimi 14 Mart'ta başlar...

- Seçimleri sadece yapılacakları gün için düşündüğünüzde, Seçim Kanunlarında yapılan değişiklikler bu seçimlerde uygulanabilir, ancak seçimlerle murat edilenin yalnızca seçimlerin yapılacağı gün olmayıp, seçimler sürecinin YSK tarafından resmi olarak başlatılması kabul edildiğinde, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerin başlama günü 14 Mart 2023 tarihi olacağından, Seçim Kanunu değişikliklerinin bu seçimlerde uygulanabilmesi mümkün gözükmemektedir.

%10 barajı da %7 barajı da uygulanamaz

- Bu durumda ortaya ilginç bir sonuç daha çıkmaktadır; bu seçimlerde seçim barajının %7’ye indirilmesi ile ilgili kanun değişikliğinin uygulanamayacağını ve kaldırılan %10’luk ülke genel seçim barajının da tatbik edilemeyeceğini düşünmekteyim.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimde baraj yok

- Çünkü değiştiren kanun yüzde 10’luk barajı iptal etti. Bu yüzde 7’lik seçim barajını öngören kanunun 14 Mart 2023 tarihinde başlayacak seçimlerde uygulanamayacağını ve yüzde 10’luk seçim barajı da bu kanunla kaldırıldığına göre, Türkiye Cumhuriyeti 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak ve resmi süreci de 14 Mart 2023’de başlayacak seçimlere barajsız girecektir. Bu konu ile ilgili görüşüm bu yöndedir.

İşte Ersan Şen'in o paylaşımları...