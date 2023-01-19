EYT'liyi bekleyen maaş tehlikesi planlar tutmadı Yüzde 30 zam yapıldı ama...

En düşük emekli aylığının 3 bin 500 TL’den 5 bin 500 TL’ye çıkarıldığı duyurulmuş, bu düzenleme geçen hafta Resmi Gazete’de de yayınlanmıştı. Ocak zammını 17 Ocak’tan itibaren almaya başlayan bazı emeklilere 5 bin 500 liranın altında, 3 bin 600 TL ya da 4 bin TL yatırılması dikkat çekti.