EYT'liyi bekleyen maaş tehlikesi planlar tutmadı Yüzde 30 zam yapıldı ama...
Emeklilerin ve Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) hesabına yatan ve yatacak olan emekli aylıklarının, açıklanan resmi rakamların altında kalması kafa karışıklığına yol açtı.
En düşük emekli aylığının 5 bin 500 TL'ye çıkarılmasına rağmen, bazı emeklilere 17 Aralık'tan itibaren yatmaya başlayan zamlı emekli aylıkları 3 bin 600 TL ila 4 bin TL aralığında kaldı. EYT'lilere yapılacak zam ise yüzde 30'un altında, yüzde 17-18 ile sınırlı kalacak.
En düşük emekli aylığının 3 bin 500 TL’den 5 bin 500 TL’ye çıkarıldığı duyurulmuş, bu düzenleme geçen hafta Resmi Gazete’de de yayınlanmıştı. Ocak zammını 17 Ocak’tan itibaren almaya başlayan bazı emeklilere 5 bin 500 liranın altında, 3 bin 600 TL ya da 4 bin TL yatırılması dikkat çekti.
Maaş zammı konusunda kafalar karışık
EYT’liler ise, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) emekli aylığı hesaplama uygulamasının güncellenerek yeniden açılması sonrası kendilerine yapılacak maaş zammı konusunda kafa karışıklığı yaşıyor.
Bu ekrandan ne kadar aylık alabileceklerini hesaplayan EYT’liler, kendilerine yüzde 30’un altında zam yapıldığının görüntülenmesine tepki gösterdi.
EYT’lilere yüzde 30 zam yapıldı ama...
Sosyal güvenlik uzmanlarından aldığımız bilgilere göre, 2022 enflasyonunun beklenenden düşük gelmesi, emekli aylıkları hesaplanırken dikkate alınan kat sayının düşmesine, bu da EYT’lilerin hissettiği zam oranının yüzde 17-18’de kalmasına yol açtı.