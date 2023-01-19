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Rapçi Ezhel parti kuracağını açıkladı! Adını paylaştı, logosu da "hazır"

Rapçi Ezhel parti kuracağını açıkladı! Adını paylaştı, logosu da "hazır"

Rap müziğin öne çıkan isimlerinden Ezhel'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü rapçi, ileride parti kuracağını açıkladı. Paylaşımında partinin adına da yer veren Ezhel'e çok sayıda kullanıcı destek çıktı.

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Rapçi Ezhel, Twitter hesabından ileride siyasete atılmayı düşündüğünü ve parti kuracağını duyurdu.

Ezhel paylaşımında, “Şu an gencim ama ileride siyasete atılmayı düşünüyorum. Gelin partimizi hep beraber kuralım. İsmi Can Parti olsun. Cumhuriyetçi Anadolu Partisi. Logosu kalp olsun. Canınıza can katmaya geldik falan gibi sloganlar. Hatta eli photoshop tutan arkadaşlar bu hayali partiye can katabilir” ifadelerini kullandı.

Rapçinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Bir kullanıcının hazırladığı logoyu beğenen Ezhel, “Budur ya. İzin verirseniz resmi logomuz bu olsun” dedi.

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