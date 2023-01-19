Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 'ilaç' tepkisi: Boş umutlar, palavra satıyorlar!

Eczanelerde ilaç bulunamadığı yönündeki açıklamalar muhalefete iktidara yüklenmek için yeni fırsat tanıdı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Sürekli insanlara boş umutlar, palavra satıyorlar" diyerek ilaç sorununa vurgu yaptı. İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklaması...

Abone ol

Yükselen döviz kurları ve ilaç fiyatlarında uygulanan sabit kur nedeni ile eczanelerde ilaç sorunu oluştuğu ve sorunun büyümeye devam ettiği yönünde sektörden açıklamalar geldi. Piyasada bulunamayan ilaçların sayısı artmaya başladı deniyor.

"Şimdilik açık"

Bu durumdan hem eczacılar hem de müşteriler şikayetçi. Hatta bazı eczacılar eczane girişlerine "Eczanelerde bulamadığınız ilaçların sorumlusu eczacınız değildir" ve ''Şimdilik açık'' yazılı afişler asarak duruma tepki göstermişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Aralık'ta yaptığı açıklamada ilaç şirketi temsilcileriyle buluştuklarını kaydederek "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik" demişti.

Kılıçdaroğlu: Her şeyi çürüttüler

Muhalefet de "ilaç sorunu" açıklamalarını fırsat bilerek hükümete yüklenmeye başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilaç sıkıntısına değindi. Piyasada ilaç kalmadığını belirten Kılıçdaroğlu "Her şeyi çürüttüler" dedi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sürekli insanlara boş umutlar, palavra satıyorlar; oysa ülkede ilaç yok ilaç. Her şeyi çürüttüler. 4 ay sonra el atacağımız konulardan biri de ilaç. Devleti harap şekilde bize teslim edecekler ama toparlayacağız merak etmeyin."