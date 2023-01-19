İlber Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Sanatseverlere UNIQ Expo İstanbul'da 20 Ocak'ta kapılarını açacak olan dünyanın en ünlü firavunu Tutankhamun'un hazinelerini konu alan serginin basın toplantısı, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla yapıldı.

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Ölümünün üzerinden 3 bin 300 yıldan fazla zaman geçen Firavun Tutankhamun'un kral mezarında bulunan hazineler İstanbul'da ziyaretçileri ağırlayacak. Serginin basın toplantısı tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla yapıldı. Sergiyi gezen Ortaylı, Firavun döneminden bir heykeli göstererek, "Bu hatunların kılığı, sarayda tangayla geziyorlar. Afrika'nın kabileleri gibi çıplak görünmekten sıkıntıları yok" dedi.

Medeniyet Mezopotamya'yla başlıyor

Mart sonuna kadar görülebilecek serginin basın ön izlemesine konuk konuşmacı olarak katılan Ortaylı, medeniyetin sanıldığının aksine Yunanla başlamadığını vurgulayarak, "Ne olursak olalım, istesek de istemesek de, bilsek de bilmesek de hepimiz Mısırlıyız çünkü bu bir medeniyet meselesi. Medeniyet Yunanla başlamıyor. Mezopotamya'yla başlıyor ama galiba devamlılık ve tutarlılık açısında Nil Deltası'nın zenginliği böyle bir medeniyeti yaratmış. Mısır'dan bize ne falan denemez çünkü Mısırla ilgili eserler, topraklarımızda da var. Mısır'a, Mezopotamya'ya falan ilgi duymak demek, Osmanlı devrinde, Osman Hamdi Bey'in Mezopotamya'da, Lübnan'da yaptığı kazılar… Bunu iyi bilmek zorundayız.”

Tangayla geziyorlar, setriavret yerleri kapalI

Sergiyi basın mensupları ile birlikte gezen Ortaylı, gördüğü bir heykeli göstererek "Bakın bu hatunların kılığı saraydaki klık; tangayla geziyorlar, setriavret yerleri kapalı. Çok ilginç. Firavun nü halde. Bir garip şey bu böyle. Afrika'nın kabileleri gibi çıplak görünmekten, resmedilmekten sıkıntıları yok." dedi.

Hazineleri günümüze ulaşan tek firavun

Ortaylı, Mısır'daki kral mezarları olan Keops, Kefren ve Mikerinos isimli üç büyük piramitteki mezarlardaki firavunlara ait eşyaların çalındığını, Tutankhamun'un yer altında bulunan mezarının mükemmel biçimde korunmuş olarak hazineleri günümüze ulaşan tek firavun olduğunu da ifade etti.

Tutankhamun'un Mısır tarihinin sarsıntılı bir döneminde tahta geçtiğine dikkati çeken Ortaylı, şu bilgileri verdi:

"Babası Akhenaton Mısır yeni dönem 18'inci hanedanının bir firavunudur. Krallığının 6. yılında Mısır'ın (eski) başkenti olan Teb'i terk ederek bugün Tel el Amarna olarak bilinen el değmemiş topraklara yeni bir başkent kurmaya karar verdi. Akhenaton, diğer tanrılara olan inancı yok etmek ve Aton dinini yerleştirmek için tapınaklardan diğer tanrıların isimlerini sildirdi. Tek tanrılı İbrani dinlerinin başlangıcı sayılabilir. Bilinen en önemli eşlerinden biri de Mitanni Prensesi Nefertiti idi. Akhenaton tahttan indirildikten sonra onun oğullarından biri olan Tutankhamun 9 yaşında tahta geçti. Erken yaşta da öldü. Onun döneminde Mısır çok tanrılı eski dinine geri döndü. Amon rahiplerine de itibarları iade edildi. Fakat şurası bir gerçektir ki Tutankhamun'un 20. yüzyılda mezarının bulunuşu ve Mısır medeniyetini aksettirişi dolayısıyla bizim en çok bildiğimiz firavundur."