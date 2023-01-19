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Mersinli kadından sokakta ilginç istek: Bana koca bulun

Mersinli kadından sokakta ilginç istek: Bana koca bulun

Mersin’de yaşayan bir kadının sokak ortasında “Bana koca bulun” diye bağırdığı anlar, çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

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Mersin'de ilginç bir olay yaşandı. İsmi bilinmeyen bir kadın, işlek caddede gezerek "Bana koca bulun" diye bağırdı. Kadının bu anları, çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı. Vatandaşlar, kadını hayretler içerisinde izledi. 

Sosyal medyada paylaştı

Mersin Haber'de yer alan habere göre izleyenleri hayret ettiren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çok sayıda esprili yorumda bulundu. Kadının akli dengesinin yerinde olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. 

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