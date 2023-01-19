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İYİ Parti lideri Akşener'den Demokrat Parti lideri Uysal'a ziyaret

İYİ Parti lideri Akşener'den Demokrat Parti lideri Uysal'a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti liderinin 26 Ocak’ta kendisinin ev sahipliğinde yapacağı toplantı öncesinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bugün Celal Bayar Köşkü’nde bir araya geldi. 26 Ocak’taki Altılı Masa toplantısından önce liderler turuna başlayan Akşener, bugün sabah saatlerinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile de görüşmüştü.  

Akşener, yarın CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 23 Ocak Pazartesi günü de Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la bir araya gelecek.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları, Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim’de, CHP Genel Merkezi’nde yapılmıştı.

Akşener'den Davutoğlu'na kritik ziyaret

Liderler, 10. buluşmalarını ise 5 Ocak 2023’te Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde yapmıştı. Yaklaşık 10 saat süren 10. liderler zirvesinin ardından yapılan açıklamada, “Bugün tamamlama aşamasına getirdiğimiz Geçiş Süreci Yol Haritasını ve Ortak Politikalar Metni’ni, 30 Ocak'ta yapacağımız ortak bir tanıtım toplantısı ile kamuoyunun bilgilerine sunacağız” denilmişti.

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