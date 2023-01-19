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Antalya'da ormanlık alanda kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da ormanlık alanda kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu

Antalya’da ormanlık alanda kafası ve kolları olmayan çıplak erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, Kepez ilçesi Santral Mahallesi 3270 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle gezintiye çıkan emekli polis memuru Faruk Çavuş, yol kenarında ceset gördü.

Çavuş’un 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayvan barınağına yakın bölgede bulunan cesedin, erkek ve kafası ile kollarının olmadığı tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcı incelemesinin ardından ceset, kimliği belirlenmek ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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