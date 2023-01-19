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Türkiye'nin hazırlandığı seçimlerde yol haritası nasıl şekillenecek?

Türkiye'nin hazırlandığı seçimlerde yol haritası nasıl şekillenecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mayıs'ı işaret ettiği seçim tarihi için 10 Mart'ta kararname imzalaması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son grup toplantısında 14 Mayıs'ı işaret ederek resmi olmasa da tarihi ilan etmiş oldu.

 Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) resmi takvimi açıklayacak.

YSK'nın takvimi 21 Mart'ta başlatması bekleniyor.

Liste açıklanan tarihte görevleri bitecek

21 Mart'tan sonra süreç şu şekilde işleyecek;

Kamuda görevli olan ve belediye başkanı olan Cumhurbaşkanı adayları, aday listesinin kesinleştiği tarihinden sonra görevinden ayrılmış sayılacak.

Seçilemeyen adaylar görevlerine dönebilecek

Adaylık için görevinden ayrılan isimler seçimi kaybetmeleri halinde ise görevlerine bir ay içerisinde geri dönebilecek.

Bu kural belediye başkanları ile parti yöneticileri için geçerli olmayacak.

Buna karşın seçim tarihinin resmen belirlenmesi konusunda muhalefet, 6 Nisan sonrası tarihleri kabul etmiyor.

Seçim kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak

Meclis'te seçim tarihinin güncellenmesi için ise en az 360 milletvekilinin kabul oyu kullanması gerekiyor.

Bu durumda muhalefetin onayı olmadığı için seçim tarihi güncellemesinde Cumhurbaşkanı karar alacak.

Bu aşamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini güncelleyen kararnameyi 10 Mart Cuma günü imzalaması bekleniyor.

Adaylık başvuruları 5 gün sürecek

Adaylık başvurularında ise şu takvim izlenecek;

Adaylık başvuruları 21 Mart'ta başlayacak.

Başvurular sonraki 5'inci günde sona erecek. Partiler ise adaylarını 26 Mart Pazar akşamına kadar YSK'ya bildirebilecek.

Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesinin nisanın ilk haftası YSK tarafından açıklanması beklenirken 100 bin imza ile adaylık yoluna gidecek isimler de 5 Nisan'da başvuru yapabilecek.

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