Muharrem İnce: Altılı masanın kafası karışık, 6 günde dağılırlar

Bolu'da konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Altılı masanın kafası karışık. Birisi Türklüğü kaldırıyor, birisi tarikatların önünü açıyor. Bunlarla bu iş olmaz, 6 günde dağılırlar" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Düzce ziyaretlerinin ardından Bolu’da da esnaf ziyareti yaptı. İzzet Baysal Caddesi boyunca esnaflara ‘hayırlı işler’ dileklerinde bulunan İnce, sonrasında vatandaşlarla sohbet etti.

Seçim tarihinin belli olmasının ardından İnce, Bolu’dan Cumhurbaşkanı adaylarına seslendi.

"Bir an önce adaylar ortaya çıkmalıdır"

Cumhurbaşkanı adaylarının bir an önce ortaya çıkmaları gerektiğini vurgulayan Muharrem İnce, “Seçim tarihi belli oldu,14 Mayıs. Siyasi partilerin göstereceği adaylar olacak. Yüz bin imzayla aday olmak isteyenler olacak. Benim bir teklifim var, bir an önce altılı masaya önerim şu; geçen dönem beni 51 gün kala aday yaptılar 13 tane vilayete gidemedim, yetişmedi, zaman yetmedi. Büyük ilçelerin hiçbirine gidemedim. Bence bir an önce adaylar ortaya çıkmalıdır. Seçime 115 gün civarında zaman var.” dedi.

"Hepsine hodri meydan diyorum"

Seçimlerde sadece milletin vicdanına güvenmek istediklerini belirten İnce, “Bir teklifim daha var; cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler televizyonlarda milletin önünde tartışsınlar. Ekonomiyi konuşsunlar, sığınmacıları konuşsunlar, tarımı konuşsunlar, dış politikayı konuşsunlar, eğitimi konuşsunlar. Ben bütün cumhurbaşkanı adaylarına buradan, Bolu’dan açık çağrıda bulunuyorum. İstediğiniz televizyon kanalında, istediğiniz saatte Memleket Partisi’nin genel başkanı olarak ben hazırım. Millet karar versin. Yani, medyanın bir kısmını iktidar almış, bir kısmını muhalefet almış, bize hiç yer yok. Medyada yer yok.

Hazine parası da yok. Hazineden milyonları alacaklar şimdi. Belediyeler var. Biz sadece milletimizin vicdanına güvenmek istiyoruz. Bütün cumhurbaşkanı adaylarını televizyonlarda tartışmaya davet ediyorum. Bunda kaçacak bir şey yok. Gençlerin umutlarını nasıl yeteceğiz? Esnafın yüzünü nasıl güldüreceğiz? Tarımı yeniden nasıl ayağa kaldıracağız? Bu sığınmacıları nasıl göndereceğiz? Herkes, bütün cumhurbaşkanı adayları konuşsun, millet de dinlesin kararını versin. Hepsine hodri meydan diyorum.” diye konuştu.

"Altılı masanın kafası karışık, 6 günde dağılırlar"

Altılı masanın kafasının karışık olduğunu ifade eden İnce, “Birisi Türklüğü kaldırıyor, birisi tarikatların önünü açıyor. Bunlarla bu iş olmaz birisi İstanbul Sözleşmesini kabul ediyor, öbürü etmiyor. Biri Libya Tezkeresine evet diyor, öbürü hayır diyor. Bunlar 6 günde dağılırlar. Onun için biz ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket diyoruz.

Memleket Partisi olarak sadece gönüllülerin gücüyle, hazine parası olmadan, belediye parası olmadan, müteahhit parası olmadan, sokak sokak Türkiye’yi dolaşıyoruz, takdir milletimizindir. Tekrar söylüyorum, bütün cumhurbaşkanı adaylarını televizyonlarda tartışmaya, eski günlerdeki gibi, Demirel il Ecevit tartışıyordu. Bizde dinliyorduk. Mesut Yılmaz ile Tansu Çiller tartışıyordu, bizde dinliyorduk. Kararımızı ona göre veriyorduk. Televizyonlarda tartışmaya davet ediyorum hepsini.” şeklinde konuştu.