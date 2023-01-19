Amerikan WSJ ve İngiliz Reuters Türkiye seçimleri için şimdiden harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından Amerikan Wall Street Journal gazetesi küstah bir şekilde "diktatörün" seçimlere hile katacağını yazarken, İngiliz haber ajansı Reuters felaket senaryosu çizdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de seçimden zaferle çıktığını hatırlatarak ''Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'Yeter' diyecektir.'' diye konuştu.

Dünya medyasında bir çok kaynağın 2023'ün en önemli seçimi olacak diye duyurduğu Türkiye'deki oylama algı operasyonlarıyla farklı alanlara çekilmeye devam ediyor.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin "Erdoğan Siyasi Rakibini Hedef Alıyor" ve İngiliz haber ajansı Reuters'ın "Türkiye ve pazarları seçim yol ayrımına gidiyor" başlıklı haberleriyle Türkiye için kader seçimlerinde siyasi mühendislik hareketine girişti.

Reuters: Erdoğan'ın aşil tendonu ekonomi

Reuters seçimlerin Türkler için bir yol ayrımı olacağına işaret ederek Cumhuriyet'in yüzyıllık tarihinde belki de en önemli oylamasında enflasyon kaynaklı hayat pahalılığının Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir aşil tendonu hüviyetinde olduğu ifade edildi.

Jonathan Spicer, Marc Jones ve Canan Sevgili'nin imzasının bulunduğu analizde, ağır enflasyon altında ezilen Türklerin ya "Erdoğan vizyonuyla" buna devam etmeyi yada bundan "kurtulup" "liberal geleneksel politikalara dönüş" yoluna gitmeyi tercih edeceğinin altı çizildi.

"En kötü senaryo"

ABD Merkezli TCW Varlık Yönetimi kurucusu Blaise Antin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ancak Meclis'teki çoğunluğu kaybetmesinin "en kötü senaryo" olacağını ve bunun kısa vadeli politika belirsizliğine ve piyasa oynaklığına yol açacağını ifade etti.

Wsj: Seçimlere hile katılabilir

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 yıllık iktidarının en zorlu yarışıyla karşı karşıya." yazan Amerikan Wall Street Journal gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan için haddi aşarak "Otokratik lider tam da bu noktada muhalefeti engellemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Haberde Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin Hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke ederek HDP'ye baskı yaptığı ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Başkan Erdoğan'a rakip olarak görüldüğü için mahkeme tarafından hapis cezasıyla cezalandırıldığı iddia edildi.

"Dikdatör seçimlere hile karıştırabilir"

NATO'nun Finlandiya ve İsveç'i savunma ittifakına yeni üyeler olarak kabul etmek için Türkiye'nin oyuna ihtiyacı olduğu hatırlatılan haberde Erdoğan için "dikdatör" denildi ve seçimlere hile karıştırılabileceği yazıldı.

Abd ve Ab sessiz kalamaz

Seçimlerde hile karıştırılacağı algı operasyonunu daha da ileri götüren WSJ bu burumda "ABD ve Avrupa'nın sessiz kalması gerektiği anlamına gelmiyor." diyerek dışarıdan müdahale olacağı tehdidinde bulundu.