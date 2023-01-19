Fenerbahçe, Rizespor'u yenerek kupada çeyrek finale yükseldi

Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale kalan son takım oldu.

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Türkiye Kupası Son 16 turu ile devam ediyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ile Bülent Korkmaz’ın ekibi Rizespor, hakem Bahattin Şimşek yönetiminde karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 2-1’lik skorla Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe’ye turu getiren golleri Miha Zajc ve Valencia attı. Rizespor’un tek golü ise Sinan Osmanoğlu’dan geldi.

Zajc öne geçirdi

Maçın 12. dakikasında sağ kanatta topu alan Arda Güler, rakibinden sıyrıldı. Arda daha sonra ceza yayına pasını çıkardı. Miha Zajc, bu topa gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi. Bu golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Rizespor maça denge getirdi

Mücadelenin 26. dakikasında Ronaldo'nun soldan kullandığı serbest vuruşta Sinan Osmanoğlu, ceza sahasında iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi ve skora eşitlik geldi.

İlk yarının kalan dakikalarında iki takım pozisyonlara girmesine rağmen golü bulamadı ve iki ekip soyunma odasına eşitlikle gitti.

Valencia yine son dakikada attı

Karşılaşmanın 89. dakikasında Fenerbahçe'de Batshuayi sağ çaprazdan şansını denedi. Savunma topun kaleye gitmesine engel oldu. Ardından Emre'nin ortasında Valencia arka direkte topu ağlara gönderdi.

Ligde Gaziantep FK deplasmanında 90+1'de sahneye çıkan Valencia, bu kez 89'da takımını öne geçirdi.