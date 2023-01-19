BIST 5.422
DOLAR 18,79
EURO 20,34
ALTIN 1.160,39
HABER /  DÜNYA

NATO, Rusya'nın Ukrayna'da yeni taarruz planladığını düşünüyor

NATO, Rusya'nın Ukrayna'da yeni taarruz planladığını düşünüyor

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, Rusya'nın bahar aylarında Ukrayna'da taarruz başlatacağını düşündüklerini ve bu duruma karşı Ukrayna'nın hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Abone ol

Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat'ta 1 yıl geride kalacak. Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşan çatışmalar devam ederken barış için beklenti düşük.

Bu kapsamda NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in temsil ettiği NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın bitiminde basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

"Rusya'dan baharda taarruz bekliyoruz"

Bauer, Rusya'nın yeni bir taarruz düzenleme ihtimaline yönelik soruyu yanıtlarken, Rusya'nın stratejik hedeflerinin değişmediğini, bu nedenle yeni bir taarruz beklediklerini söyledi.

Rob Bauer, "Bu kesin olarak emin olduğumuz bir şey değil ancak varsayımlar temelinde, stratejik hedeflerini değiştirmedilerse en yüksek ihtimalle baharda yeni bir taarruz düzenleyecekler." dedi.

Ukrayna'nın da zaten bu düşüncede olduğunu aktaran Bauer, "Ukraynalıların buna hazırlanması gerek." diye konuştu.

Ukrayna'nın tank ihtiyacı

Bauer, Ukrayna'nın Batılı ülkelerden talep ettiği tanklara ne kadar ihtiyaç duyduğu hakkındaki soruyu yanıtlarken de şunları söyledi:

"Bir savaşta her türlü silah gereklidir. Ruslar savaşta tank kullanıyorsa Ukraynalıların da tanka ihtiyacı vardır. Sizi hedef almış bir tank varsa sizin de bir tankınızın olması gerekir. Ukraynalılar için düşmanlarıyla eşleşmek önemli. Aynı zamanda Ukrayna için önemli olan Ruslardan kendi topraklarını geri alma arzusu. Ruslarla savaşmak ve o topraklardan Rus kuvvetlerini itmek için tank önemli bir silah sistemidir."

"Tek başına sihirli değnek sayılacak bir silah sistemi yoktur"

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli de tanklar konusunda "Tek başına sihirli değnek sayılacak bir silah sistemi yoktur. Tüm sistemlerin dengesi gereklidir." dedi.

Batılı ülkelerin tanklarının Rus teknolojisinden üstün olduğunu belirten Cavoli, "Tek başına tanka karşı tank karşılaştırması doğru olmaz. Burada tedarikler, lojistik, bakım, hedef belirleme kabiliyeti önemli. Bunların hepsi bir bütündür." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bülent Arınç: Cumhurbaşkanımız 'Sinan Ateş olayının sonucunu getireceksiniz' demiş
Bülent Arınç: Cumhurbaşkanımız 'Sinan Ateş olayının sonucunu getireceksiniz' demiş
6'lı masa dışından Kılıçdaroğlu'na sürpriz destek!
6'lı masa dışından Kılıçdaroğlu'na sürpriz destek!
Amerikan WSJ ve İngiliz Reuters Türkiye seçimleri için şimdiden harekete geçti
Amerikan WSJ ve İngiliz Reuters Türkiye seçimleri için şimdiden harekete geçti
Muharrem İnce: Altılı masanın kafası karışık, 6 günde dağılırlar
Muharrem İnce: Altılı masanın kafası karışık, 6 günde dağılırlar
Türkiye'nin hazırlandığı seçimlerde yol haritası nasıl şekillenecek?
Türkiye'nin hazırlandığı seçimlerde yol haritası nasıl şekillenecek?
İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor
İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor
Antalya'da ormanlık alanda kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu
Antalya'da ormanlık alanda kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu
Mersinli kadından sokakta ilginç istek: Bana koca bulun
Mersinli kadından sokakta ilginç istek: Bana koca bulun
Bakan Fatih Dönmez'den modüler nükleer reaktör müjdesi
Bakan Fatih Dönmez'den modüler nükleer reaktör müjdesi
İYİ Parti lideri Akşener'den Demokrat Parti lideri Uysal'a ziyaret
İYİ Parti lideri Akşener'den Demokrat Parti lideri Uysal'a ziyaret
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 'ilaç' tepkisi: Boş umutlar, palavra satıyorlar!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 'ilaç' tepkisi: Boş umutlar, palavra satıyorlar!
Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'a gönderme: "Bu ekibi parayla, maddiyatla motive edemezsiniz"
Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'a gönderme: "Bu ekibi parayla, maddiyatla motive edemezsiniz"