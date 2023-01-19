Bülent Arınç: Cumhurbaşkanımız 'Sinan Ateş olayının sonucunu getireceksiniz' demiş

22'nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Arınç, Erdoğan'ın Ateş cinayetiyle ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarından aldığım bilgiye göre bu hadiseden fevkalade üzülmüş, 'Bunu araştırıp bulacaksınız, bana sonucunu getireceksiniz' dediğini aktardı.

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Bülent Arınç, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimde yeniden aday olup olamayacağı tartışmalarına ilişkin olarak, "Yeni seçim kanunun uygulanacağını düşünüyorum." dedi.

22'nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç Habertürk TV'de gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Bülent Arınç'ın açıklamalarından satır başları:

22 yıldan bu yana başat rol sayın Cumhurbaşkanımızın. Seçmen kesiminde 'Güvendiğimiz insan, bununla yola devam edebiliriz' beklentisi vardı.

Şu anda büyük ölçüde bu beklentiler karşılanıyor. Dışarıdan para bulunuyor. Ama şu anda tam yeterli mi derseniz? Hayır, başka şeyler yapmanız lazım. 5 ayda bu konuda topluma güven verilebilirse bu seçim kazanılacak, bundan eminim. Ben bunu söylemeye çalıştım.

Bu trend böyle devam ederse elbette ilk turda kazanacaktır. Benimle yapılan mülakatta ikisini de ele aldım. Bilhassa sayın Cumhurbaşkanının bu seçimi kazanabileceği konusunda toplumda beklenti oluştu.

Muhalefetin kendi içerisindeki tutarsız hali adaylık noktasından başlayarak, sayın Davutoğlu'nun '6 tane parti başkanı onay vermezse Cumhurbaşkanı herhangi bir şey yapamayacak. Eğer partilerden bir tanesi ayrılırsa kriz çıkacak.' sözleri, esasen tedirgin olan seçmen tarafında, bu tarafa doğru, 'daha yeni başlamadan birbirine düştüler' şeklinde olumsuz anlamda bir beklenti ortaya çıktı.

Bunun da sayın Cumhurbaşkanımıza yönelme konusunda, ortadaki gri alanın sayın Cumhurbaşkanı ve partisine doğru döndüğünü tespit edebiliyorum.

Sinan Ateş cinayeti

Rahmetli Sinan Ateş'i tanımam. Vefatıyla beraber içimiz yandı. Bu tür olaylarda bizim herhangi bir şey söylememiz doğrudan, bir tarafta yer aldığımızı söylememiz, birileri tarafından istismar edilebiliyor.

Bir müslüman olarak arkasından 'Fatiha'ları, 'Yasin'leri okuduğumu söyledim. Bu konuda yorum yapmak istemedim. Tam da olayın üzerine gidilirken 'Sen ne karışıyorsun?' deyip hazırda bekleyen insanlar var. Bunlar küfür ve hakaret timleridir. Nerede olduklarını herkes bilir.

Orada bir Erbakan hocamızın örneğini verdim. Böyle hususlarda derdi ki, mesela bu kardeşimizin vefatında diyelim, hakikaten bu alçakça cinayet, ama burada savcılık soruşturma açtı. Benim için teminat şudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarından aldığım bilgiye göre bu hadiseden fevkalade üzülmüş, 'Bunu araştırıp bulacaksınız, bana sonucunu getireceksiniz' demiş.

"Ben suçu biliyorum da suçluyu bilmiyorum"

Diğer tarafa baktığınızda aynı camia içinde farklı isimler farklı şeyler ortaya koyuyorlar. Bunların bir kısmını tanıyorum. 80 ülkücüleri beni gerçek abileri olarak kabul ederler. Ben Manisa ülkücülerinin davasını 3 sene takip etmiş insanım.

Siyasi anlamda hiçbir zaman ülkücü olmadım; ama ülkücülerin davasına yürekten inanan insanım. 'Kanımız aksa da zafer İslam'ındır' diyen insanlarla hiçbir ayrılığım olmadı. Bu konuda bildiğim bir şey yok.

Suç belli; cinayet. O suçlular araştırılırken 'Bence budur, şudur' demek esasen doğru değil. Bugün çok değer verdiğim gazetece arkadaşımız bana mesaj atmış; 'madem suçluyu biliyorsun niye söylemiyorsun' diye. Ben suçu biliyorum da suçluyu bilmiyorum.

Rahmetli Sinan Ateş'e gönlümden parça koparak üzüldüğümü ifade ediyorum. Küçük yaşta babasız kalmış, eşinin acısıyla yanıp tutuşan hanımefendiye karşı yapacağım desteği manevi anlamda yapmaya çalışıyorum.

İmamoğlu açıklaması: Damdan düşenin halini damdan düşen bilir

Sayın Erdoğan'ın çokça kullandığı, kendisine çok yakıştırdığı cümle vardır; damdan düşenin halini damdan düşen bilir. Milli Nizam Partisi kapatıldı, MSP kapatıldı. Arkadan Refah Partisi birinci partiyken kapatıldı. Fazilet'i de kapattılar. Utanmadılar AK Parti'yi de kapatmak istediler. Aklımız fikrimiz düşüncemiz ne yaptık da bizi kapatmak istediler. Hukuken karşılığı yok. Ama muvaffak olamadılar. 1 oy farkıyla kapatılmaktan para cezasıyla kurtulduk. Bu kadar partisi kapatılmış bir insan parti kapatmaya sıcak bakabilir mi, bakmaz. Bu şu demek değil; biz 2010 referandumda Cumhurbaşkanımızın güzel düşüncesiyle artık bundan sonra Türkiye parti kapatmak ayıbından kurtulsun diye teklif sunduk. O tarihte partinin adı BDP'ydi. Girmediler, girselerdi oylanacak, kabul edilecek ve referanduma gidilecek.

HDP'yi kapatma davasıyla ilgili yorum

İddianameyi okudum. İlgililerle görüştüm. Bizim hakkımızda açılan davaya benzemiyor. AK Parti hakkına açılan dava sadece sosyal medyada birkaç haberden ibaretti. Burada delilli, ispatlı ve itiraflı birtakım suçlar anlatılmış. Bunların esasen bir kısmı cezaevinde. Yani bağırmışlar sanki 'gel beni kapat' diye. Burada hukuken kapatılabilir. Bunların zaten korkusu yok. Bunlarda harf kalmadı. Önemli olan o tabanı sahiplenebilmek. O taban onları sahiplendiği müddetçe böyle bir parti siyasette devam edecek demektir. AYM elbette hukuken düşünecek. Birileri ertesi gün kapatılsın, ikinci gün kapatılsın diyor. AYM bunlara uymadı. Bunların hepsinin belli süreci var. Siyasi olarak kapatıldığı zaman HDP bundan bir şey kaybetmez. Yedek partileri hazırdır. Artık Türkiye bunu kaldıramaz. Hayır kapatılır diyenlere, doğru kapatılabilir ama AYM bu kararda bazı şeyleri dikkate alır diye düşünüyorum. HDP'yi çok sevdiğimden, savunduğumdan değil. Siyasi sonuçları itibariyle bir fayda sağlamayacak diye düşünüyorum. AK Parti olarak bizim de partimize el konulmuştu. Bu kapatılacağı anlamına gelmez.

Sayın Cumhurbaşkanı bu seçimde, ki 1 ay önceye alınmış seçim, bence adaylığını koyabilir

Sayın Ahmet Necdet Sezer'in görevi bitmişti. 4-5 ay daha sayın Sezer Cumhurbaşkanlığını sürdürdü. O gün Sezer'e bir şey demeyenler vardır. Anayasa'nın 116. maddesi halen yürürlükte. Sayın Cumhurbaşkanı bu seçimde, ki 1 ay önceye alınmış seçim, bence adaylığını koyabilir. Buna karşı çıkılmasını muhalefet açısından doğru bulmam.

Meydana çıkarken baş pehlivan gibi çıkarsınız. Aday olamazsınız diye mazaretler üretirken, bir kısmı hukuki, bir kısmı siyasi. Seçim kanunu 'Nisan ayından önce olursa biz de seçime varız' demişti 6'lı masa. Cumhurbaşkanı 14 Mayıs'ı, Bahçeli de 14 Mayıs'ı işaret etti.

Bu tarihte yeni seçim kanunu uygulanır diye düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Hukuki, siyasi görüşlerine önem verdiğim Taha Akyol, Fehmi Koru da 'kesinlikle aday olamaz' konusunda. Beni bağışlasınlar. Yeni seçim kanunda geçerli olduğu kanaatindeyim.

14 Mayıs'ı isteyen istediği şekilde konuşabilir

14 Mayıs'ın arkasında çok durduk. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yeter artık söz de karar da milletindir' dedi. Biz bu seçimle çok seçim kazandık. O günün otokratik rejimine karşı Menderes ve arkadaşlarının 'Yeter söz milletindir' sloganıydı. Bugün bunu tekrar kullanacağız gibi düşünüyorum. 14 Mayıs'ı isteyen istediği şekilde konuşabilir, önemli olan milletin vereceği karar.

6'lı masanın toplantıları, ne konuştukları, hangi bildirileri yayınladıkları konusunda çok ilgili değilim. Kendimi bununla ilgili sorumlu görmüyorum doğrusu.

Bu ittifak sistemini biz getirdik. Cumhur İttifakı getirdi. Bütün partilere eşit olarak bazı haklar tanıdığına inanıyorum. Cumhurbaşkanı yardımcıları diye anayasada tabir var. Sayın Fuat Oktay'la devam ediliyor.

Yarın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı sayısını arttırabilir. Kulağıma geldi, her birisi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, partilere belli miktarda bakanlık verecek. Bu anayasa hükümleriyle açıkça çelişen uygulama.

'Cumhurbaşkanı karar alırken bizim onayımız olmadan almamalı' diye bir söz anayasa ile bağdaşmaz. İstişare mekanizması olacak, olmayacak onlar düşünsünler.

Bu iki insan ayrı parti kurdular. Bizimle mücadele ediyorlar

Kendileriyle de daha önce görüştüm. Bizler uzun yıllar birlikte olduk. Davutoğlu bakan olduğu gün ben de bakan oldum. 2014'ten sonra sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, bizim onayımızla Başbakan oldu. 13 seneye yakın Başbakan Yardımcılığı yaptı. Dışişleri Bakanlığı, baş müzakerecilik yaptı. Ben hükümet sözcülüğü yaptım. Cemil Çiçek'ten almıştım.

Biz bu işi layıkıyla yaptık. İçeride konuşulanları benim çok iyi ambalaj için sunmam lazımdı. Bunun altında ben yıllarca ezildim. Bunun kadrini, kıymetini başkaları bildi mi bilmedi mi? Biz hükümet içerisinde olup biten, hükümet üyeleriyle ilgili konularda birbirimizin özel durumlarını, kamuoyunun bilmemesi gereken şeyleri dışarıda konuşmamalıyız. Bu iki insan ayrı parti kurdular. Bizimle mücadele ediyorlar. Kökten yanlış. Aramızdaki geçmişteki kader beraberliğini yıkar anlamına gelmez. Ben hiçbir zaman 'onlar haindir' sözünü kullanmadım, kullanamam. En özel durumları birlikte yaşadık.

Birilerinin elini ovuşturup da 'ne güzel birbirine laf söylüyorlar' demesine gerek yok. Bizler birbirine laf yetiştiriyor diyemeyiz. Kimseyi itham etmeden genel prensipler içerisinde yaptıklarımızı ortaya koymalıyız. Sayın Babacan kıymetli insandır. 'Ekonomiyi ben düzelttim, 6 sıfırı ben attım' diyor. Beraber bakanlık yaptık. Ben çok önemli konularda başbakanın siyasi iradesi olmadan adım atmadım.

Bizim hükümette bulunduğumuz dönemlerde sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayır' dediği hiçbir şey yapılmamıştır, aslan payı ona aittir. Bunları 'ben yaptım' demek yerine 'Sayın Başbakanın izniyle biz yaptık, hep beraber yaptık' demesi lazım. Siz benim ağzımdan hiç duydunuz mu? Ben 11-12 bakanlığın içinde bulunduğu kurumun başındayım.