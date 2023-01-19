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Gaziantep FK, Konyaspor'a penaltılarda yenip çeyrek finale yükseldi

Gaziantep FK, Konyaspor'a penaltılarda yenip çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK, Konyaspor'a penaltı atışlarında 7-6 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Konyaspor'u konuk etti. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Mücadelenin ilk 90 dakikasında iki takım da birçok pozisyona girmesine rağmen gol bulamadı ve maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde Gaziantep FK, 108. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın golüyle 1-0 üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin sonlarına doğru 120+4. dakikada Konyaspor, Mame Diouf'la 1-1'lik eşitliği yakaladı. 

Maçta başka gol sesi çıkmayınca mücadele bu skorla sona erdi karşılaşma penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Gaziantep FK rakibine 7-6 üstünlük kurdu.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Konyaspor turnuvaya veda etti.

Öte yandan karşılaşmanın 120+2. dakikasında Konyaspor'da Guilherme kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Günay'ı geçemedi. 

Gaziantep FK: 1 - Arabam.com Konyaspor: 1

Stat: Kalyon

Hakemler: Yiğit Arslan, İbrahim Bozbey, Selahattin Altay

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 76 Merkel), Toşca, Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 89 Hanousek), Mustafa Eskihellaç, Ömürcan Artan (Dk. 110 Mirza Cihan), Maxim, Markovic (Dk. 115 Sagal), Figueiredo

Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Adil Demirbağ, Muric (Dk. 73 Pavicic), Guilherme, Soner Dikmen, Calvo, Ahmet Oğuz (Dk. 105 Uğurcan Yazğılı), Endri Çekiçi (Dk. 90 Mehmet Ali Büyüksayar), Ikpeazu (Dk. 73 Diouf), Michalak (Dk. 63 Amilton), Paz (Dk. 63 Oğulcan Ülgün)

Goller: Dk. 108 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Dk. 120+4 Diouf (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Maxim, Dk. 45 Toşça, Dk. 116 Günay Güvenç (Gaziantep FK)

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