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Mardin'de 5 kişinin öldüğü saldırıda yeni gelişme!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mardin'de 5 kişinin öldüğü saldırıda yeni gelişme!

 MARDIN'in Artuklu ilçesinde 5 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

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Artuklu-Nusaybin kara yolunda seyir halindeki yabancı plakalı cipe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda cipte bulunan Irak vatandaşları Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yapılan soruşturmada M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. isimli 4 şüpheli şahıs Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı. Titizlikle devam eden tahkikatta akşam saatlerinde M.Y. ve Z.K. isimli 2 şahıs daha gözaltına alındı.

Böylelikle 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

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Mardin'de yabancı plakalı cipe saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti görüntüler kan dondurdu
Foto Galeri Mardin'de yabancı plakalı cipe saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti görüntüler kan dondurdu Galeriye Gözat
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