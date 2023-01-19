Mardin'de yabancı plakalı cipe saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti görüntüler kan dondurdu
Mardin'de yabancı plakalı cipe silahlı saldırı düzenlendi. Korkunç olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi ve ölenlerin kimlikleri de belli oldu.
Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda cipte bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.
Bir kişinin daha hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.
Yaralılardan Ahmed Jalaladeen İbrahim (44) ise Midyat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerin ardın Elazığ Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, olay yerinde hayatını kaybeden şahısların Hındreen Abdullah Salih (38), Waheda Haedar Jasim (62) ve Abdullah Saleh Mustafa (68) olduğu öğrenildi.