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Mardin'de yabancı plakalı cipe saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti görüntüler kan dondurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Mardin'de yabancı plakalı cipe saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti görüntüler kan dondurdu

Mardin'de yabancı plakalı cipe silahlı saldırı düzenlendi. Korkunç olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi ve ölenlerin kimlikleri de belli oldu.

Mardin'de yabancı plakalı cipe saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti görüntüler kan dondurdu

Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda cipte bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. 

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Mardin'de yabancı plakalı cipe saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti görüntüler kan dondurdu

Bir kişinin daha hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. 

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Mardin'de yabancı plakalı cipe saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti görüntüler kan dondurdu

Yaralılardan Ahmed Jalaladeen İbrahim (44) ise Midyat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerin ardın Elazığ Devlet Hastanesine sevk edildi.  Öte yandan, olay yerinde hayatını kaybeden şahısların Hındreen Abdullah Salih (38), Waheda Haedar Jasim (62) ve Abdullah Saleh Mustafa (68) olduğu öğrenildi.

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Mardin'de yabancı plakalı cipe saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti görüntüler kan dondurdu
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