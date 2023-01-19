Mardin'de yabancı plakalı cipe saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti görüntüler kan dondurdu

Yaralılardan Ahmed Jalaladeen İbrahim (44) ise Midyat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerin ardın Elazığ Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, olay yerinde hayatını kaybeden şahısların Hındreen Abdullah Salih (38), Waheda Haedar Jasim (62) ve Abdullah Saleh Mustafa (68) olduğu öğrenildi.