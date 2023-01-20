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Park halindeki lüks otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Park halindeki lüks otomobil alev topuna döndü

FATIH’te park halinde bulunan lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Olay, 03.30 sıralarında meydana geldi. Park halinde bulunan lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. 

Otomobilde çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürürken, polisler çevre güvenliğini sağladı.

Kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Öte Yandan alevler bir marketin tentesine sirayet ederek maddi hasara yol açtı. 

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