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Bartın Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bartın Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

BARTIN’da meydana gelen maden kazasının araştırılması amacıyla kurulan komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının, tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre araştırma komisyonunun görev süresi 1 ay uzatıldı.

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