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DP Lideri Uysal'dan AK Parti'ye sert tepki: Cumhuriyetin fetret dönemi denecektir!

DP Lideri Uysal'dan AK Parti'ye sert tepki: Cumhuriyetin fetret dönemi denecektir!

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından iktidarı eleştirerek, "Bu döneme, 20 yıllık döneme "Cumhuriyetin fetret dönemi" denecektir!" dedi.

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Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından 2002'deki beyannameleri hatırlatarak AK Parti'ye tepki gösterdi.

Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iktidarın savrulduğu yeri görmek için 2002'deki beyannamelerine bakmak yeter. O beyannamede "AK Parti" ismini silip başka bir parti ismi yazın, kendilerine karşı geçerli hale geldi.

Bu iktidar demokrasiyi bir konjonktürel program olarak görüyor. İmamlar bile talimatlarla Erdoğan'ın miting alanına çağrılıyor. Adeta iştimaya katılıyorlar. Biz 1947'de devlet başkanlığı ile parti başkanlığının bir kişinin uhdesinde olmasına karşı çıktık. Şimdi de karşı çıkıyoruz.

20 yıllık döneme "Cumhuriyetin fetret dönemi" denecektir!

Bu döneme, 20 yıllık döneme "Cumhuriyetin fetret dönemi" denecektir! Toplumsal iklimi bulandıracak bir takım operasyonlar yapılacağı öngörümü iki yıl evvel belirtmiştim. Türkiye'nin gücünü biliyoruz, potansiyelini biliyoruz. Siyasetin vazifesi bu potansiyelle ülkeyi buluşturmaktır.

Bu büyük geçmişe sırtımızı dönmek değil sırtımızı yaslamak zorundayız."

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