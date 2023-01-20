AK Parti MYK toplantısında ziyafet! Erdoğan ve yöneticilere 17 çeşit yemek ikram edildi

ANKARA'da 16 Ocak 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Balıkesir'den giden özel bir ekibin Balıkesir lezzetlerinden oluşan bir yemek sunumu yaptığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MYK üyelerine 17 çeşit yemekten oluşan bir ikram yapıldı. AK Parti MYK'nın yemek menüsünde neler vardı?..

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Ankara’daki son MYK toplantısında aralarında ‘kuzu kol tandır, kozak çam fıstıklı iç pilav ve kuzu etli keşkek’in de olduğu 17 çeşit yemek ikram edildiği iddia edildi. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Balıkesir Büükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın organize ettiği yemekler, Balıkesir Edremit ilçesinden Ankara'ya giden özel bir işletmenin çalışanları tarafından hazırlandı. Balıkesir'e özgü yöresel yemeklerden oluşan menü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'li yöneticilere servis edildi. İşletmenin sosyal medya hesabından paylaşılan menüye göre AK Partililere şu yemekler ikram edildi:

BAŞLANGIÇ: Etli düğün çorbası. Tadımlık Edremit sepet peyniri. Mihaliç peyniri. Koyun beyaz peynir. 0,3 dizem erken hasat zeytinyağı.

ANA YEMEK: Balıkesir kıvırcık kuzu kol tandır. Kozak çam fıstıklı bademli içi pilav. Kuzu etli dövme keşkek. Edremit koyun yoğurdu.

SOĞUKLAR: Çıkrıkçı ovası kerevizi. Portakallı kereviz. Bostancı ovası lahanası. Çam fıstıklı kuş üzümlü lahana sarması. Edremit ovası yer elması. Karaoğlanlar köyü kuzu ıspanak.

SALATA: Kuzukulağı ısırgan otlu nar, ceviz ve keçi peyniri ile Eybek salata.

TATLI: Zeytinyağlı cevizli/bademli Edremit ev baklavası.

Aşçılar, Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirdi

Aşçılar, Erdoğan'la çektirdikleri hatıra fotoğrafını sosyal medyada paylaştılar. Yemeği, AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ricasıyla hazırladılar.