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Fahrettin Koca hayırlı olsun dedi beklenen haberi paylaştı

Fahrettin Koca hayırlı olsun dedi beklenen haberi paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini içeren kanun teklifinin yasalaşmasının ardından paylaşım yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Taşra teşkilatımızda sözleşmeli çalışan vekil ebe ve hemşirelerin, 4B sözleşmeli çalışanların, kamu dışı ASM’de çalışan sağlık personelinin, 45/A kapsamında 3 yıl kadro için bekleyen çalışanların kadroya geçirilmesine ilişkin kanuni düzenleme Mecliste kabul edildi. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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