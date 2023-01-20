Melik Yiğiitel 'kayıtlara geçsin' dedi altılı masanın adayını canlı yayında duyurdu

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gitmeye hazırlanırken altılı masanın olası adayıyla ilgili açıklama gazeteci Melik Yiğitel'den geldi. Yiğitel, CNN Türk canlı yayınında "Kemal Bey çatı aday. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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Ankara kulisleri şimdiden 26 Ocak'ta bir kez daha bir araya gelecek olan 6'lı masanın toplantısına kilitlenirken, kritik zirve sonrası her an adayın açıklanabileceği belirtiliyor.

Muhalefet kanadında adayın Şubat ortasında da açıklanabileceği iddiaları yer alırken, sürecin daha da geç bir tarihe sarkmayacağını ise kesin gözüyle bakılıyor.

Akşener dışında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına net bir itirazın olmadığı altılı masayla ilgili önemli bir açıklama gazeteci Melik Yiğitel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Kayıtlara geçsin diye söylüyorum"

CNN Türk'teki canlı yayında 6'lı masanın 'çatı adayı' ile ilgili net ifadeler kullanan Yiğitel, "Kayıtlara geçsin diye söylüyorum. 19 Ocak günü açıklıyorum. 114 gün kala söylüyorum. Bu kadar gürültü, bu kadar patırtıya bu kadar gereksiz tartışmaya, bu kadar enerji kaybına gerek yok. Kemal Bey çatı aday. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.