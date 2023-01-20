BIST 5.422
DOLAR 18,80
EURO 20,37
ALTIN 1.165,59
HABER /  MEDYA

Melik Yiğiitel 'kayıtlara geçsin' dedi altılı masanın adayını canlı yayında duyurdu

Melik Yiğiitel 'kayıtlara geçsin' dedi altılı masanın adayını canlı yayında duyurdu

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gitmeye hazırlanırken altılı masanın olası adayıyla ilgili açıklama gazeteci Melik Yiğitel'den geldi. Yiğitel, CNN Türk canlı yayınında "Kemal Bey çatı aday. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Abone ol

Ankara kulisleri şimdiden 26 Ocak'ta bir kez daha bir araya gelecek olan 6'lı masanın toplantısına kilitlenirken, kritik zirve sonrası her an adayın açıklanabileceği belirtiliyor.

Muhalefet kanadında adayın Şubat ortasında da açıklanabileceği iddiaları yer alırken, sürecin daha da geç bir tarihe sarkmayacağını ise kesin gözüyle bakılıyor.

Akşener dışında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına net bir itirazın olmadığı altılı masayla ilgili önemli bir açıklama gazeteci Melik Yiğitel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Kayıtlara geçsin diye söylüyorum"

CNN Türk'teki canlı yayında 6'lı masanın 'çatı adayı' ile ilgili net ifadeler kullanan Yiğitel, "Kayıtlara geçsin diye söylüyorum. 19 Ocak günü açıklıyorum. 114 gün kala söylüyorum. Bu kadar gürültü, bu kadar patırtıya bu kadar gereksiz tartışmaya, bu kadar enerji kaybına gerek yok. Kemal Bey çatı aday. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gelin ile kayınvalide kuyumcuda kabusu yaşadı 'araba alacaktık' dedi şoku atlatamadılar
Foto Galeri Gelin ile kayınvalide kuyumcuda kabusu yaşadı 'araba alacaktık' dedi şoku atlatamadılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
DP Lideri Uysal'dan AK Parti'ye sert tepki: Cumhuriyetin fetret dönemi denecektir!
DP Lideri Uysal'dan AK Parti'ye sert tepki: Cumhuriyetin fetret dönemi denecektir!
Fahrettin Koca hayırlı olsun dedi beklenen haberi paylaştı
Fahrettin Koca hayırlı olsun dedi beklenen haberi paylaştı
AK Parti MYK toplantısında ziyafet! Erdoğan ve yöneticilere 17 çeşit yemek ikram edildi
AK Parti MYK toplantısında ziyafet! Erdoğan ve yöneticilere 17 çeşit yemek ikram edildi
Seçim yaklaşıyor gözler Altılı Masa’da! İşte cumhurbaşkanı adaylığı için kulislerde konuşulan isimler
Seçim yaklaşıyor gözler Altılı Masa’da! İşte cumhurbaşkanı adaylığı için kulislerde konuşulan isimler
Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı! MEB'den yarıyıl tatilinde bir ilk
Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı! MEB'den yarıyıl tatilinde bir ilk
Aday yerine kriz çıkarıyorlar! 20 Ocak 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
Aday yerine kriz çıkarıyorlar! 20 Ocak 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
Cepler bayram edecek! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor
Cepler bayram edecek! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor
Deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
Deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
Mardin'de 5 kişinin öldüğü saldırıda yeni gelişme!
Mardin'de 5 kişinin öldüğü saldırıda yeni gelişme!
Bartın Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Bartın Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Park halindeki lüks otomobil alev topuna döndü
Park halindeki lüks otomobil alev topuna döndü
Jorge Jesus: Turnuvada final oynamak istiyoruz
Jorge Jesus: Turnuvada final oynamak istiyoruz