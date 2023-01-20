BIST 5.451
DOLAR 18,80
EURO 20,38
ALTIN 1.166,24
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'yi hedef alacaklardı! İstanbul'da "Yabancı Terörist Savaşçı" 10 kişi yakalandı

Türkiye'yi hedef alacaklardı! İstanbul'da "Yabancı Terörist Savaşçı" 10 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ, El Kaide- HAD Terör Örgütleri ile irtibatlı olarak Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen ve 'Yabancı Terörist Savaşçı' olduğu tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ - El Kaide/HAD terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten şüphelilerin son süreçte eylemler yapabileceği belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu 10 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Messi ile Ronaldo'nun karşılaştığı maçta goller yağmur gibi geldi
Messi ile Ronaldo'nun karşılaştığı maçta goller yağmur gibi geldi
Kuraklık en çok Türkiye'yi vuracak! Gıda fiyatları tavan yapacak
Kuraklık en çok Türkiye'yi vuracak! Gıda fiyatları tavan yapacak
Antalya'da deprem oldu! Panik yaratan depremle ilgili AFAD'dan açıklama
Antalya'da deprem oldu! Panik yaratan depremle ilgili AFAD'dan açıklama
En kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor! Taksitli ödeme imkanı olacak gözler Kabine'de
En kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor! Taksitli ödeme imkanı olacak gözler Kabine'de
Z kuşağı hangi partiye oy verecek ORC anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı
Z kuşağı hangi partiye oy verecek ORC anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı
5 kişiyi yol ortasında katletmişlerdi! İfadelerini duyan şok geçirdi meğer...
5 kişiyi yol ortasında katletmişlerdi! İfadelerini duyan şok geçirdi meğer...
Müstehcen paylaşımlar yapan şüpheliler yakalandı!
Müstehcen paylaşımlar yapan şüpheliler yakalandı!
Melik Yiğiitel 'kayıtlara geçsin' dedi altılı masanın adayını canlı yayında duyurdu
Melik Yiğiitel 'kayıtlara geçsin' dedi altılı masanın adayını canlı yayında duyurdu
DP Lideri Uysal'dan AK Parti'ye sert tepki: Cumhuriyetin fetret dönemi denecektir!
DP Lideri Uysal'dan AK Parti'ye sert tepki: Cumhuriyetin fetret dönemi denecektir!
Fahrettin Koca hayırlı olsun dedi beklenen haberi paylaştı
Fahrettin Koca hayırlı olsun dedi beklenen haberi paylaştı
AK Parti MYK toplantısında ziyafet! Erdoğan ve yöneticilere 17 çeşit yemek ikram edildi
AK Parti MYK toplantısında ziyafet! Erdoğan ve yöneticilere 17 çeşit yemek ikram edildi
Seçim yaklaşıyor gözler Altılı Masa’da! İşte cumhurbaşkanı adaylığı için kulislerde konuşulan isimler
Seçim yaklaşıyor gözler Altılı Masa’da! İşte cumhurbaşkanı adaylığı için kulislerde konuşulan isimler