Türkiye'yi hedef alacaklardı! İstanbul'da "Yabancı Terörist Savaşçı" 10 kişi yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ, El Kaide- HAD Terör Örgütleri ile irtibatlı olarak Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen ve 'Yabancı Terörist Savaşçı' olduğu tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ - El Kaide/HAD terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten şüphelilerin son süreçte eylemler yapabileceği belirlendi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu 10 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.