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Kuraklık en çok Türkiye'yi vuracak! Gıda fiyatları tavan yapacak

Kuraklık en çok Türkiye'yi vuracak! Gıda fiyatları tavan yapacak

Akdeniz bölgesinin her geçen gün daha kurak hale geldiğini belirten Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Taalas, bilhassa Türkiye'nin tehlikede olduğunu söyleyerek, kuraklığın gıda fiyatları, tarım ve hayvancılık üzerinde olumsuz etkilerinin artmasını beklediğini ifade etti.

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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taalas, Türkiye’nin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında olduğunu vurgulayarak, küresel iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak Akdeniz bölgesinin giderek daha sıcak ve kurak hale geldiğini belirtti.

EKONOMİ gazetesine konuşan Taalas’a göre, kuraklığın gıda fiyatları üzerindeki etkisi önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Taalas yüksek sıcaklıklar ve kuraklığın tarım, hayvancılık ve turizm için de kötü haber olduğunu söyledi.

'Daha yüksek fiyatlar görebiliriz" 

Taalas, hava durumunu maksimum iki hafta önceden tahmin edebildiklerini, ancak mevcut olumsuz etkilerin uzun yıllar daha devam etmesinin beklendiğini, emisyonların azaltılması gibi iklim değişikliği etkilerini hafifletici önlemlerde başarılı olunabilirse 2060’lardan sonra bu trendde değişiklik olabileceğini ifade etti.

Taalas bu nedenle Türkiye’de de önümüzdeki yıllarda sıcaklık ve kuraklığın artacağını, bunun tarım, hayvancılık ve turizm için kötü haber olduğunu belirterek, “Kuraklığın uzun vadede gıda fiyatları üzerinde daha fazla negatif etkilerinin görülmesini bekliyoruz, daha yüksek gıda fiyatları görebiliriz” dedi.

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