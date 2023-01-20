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En kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor! Taksitli ödeme imkanı olacak gözler Kabine'de

En kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor! Taksitli ödeme imkanı olacak gözler Kabine'de

Yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Ayrıntılar Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alınacak.

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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor. Paket, önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilecek. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.

Vergi, prim, cezalar kapsamda

Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak. Belediyelere ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

Taksitli ödeme imkanı

Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.

Yapılandırma paketi Kabine'de masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıntıları açıklaması bekleniyor. Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.

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