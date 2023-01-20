Apple Türkiye'den 2023'ün ilk zammı! İphone 14 modelinin en ucuzu 2 bin lira arttı
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Apple Türkiye, yeni modeli iPhone 14 fiyatlarına zam yaptı. Zamla birlikte en ucuz iPhone 14 fiyatı 30.999 TL’den 32.999 TL’ye yükseldi.
Apple, 2023 yılının ilk fiyat artışını yaptı. Bu artış şimdilik sadece iPhone 14 modelleri için geçerli...
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iPhone 13, iPhone 12 ve iPhone SE fiyatlarında bir değişim söz konusu değil.
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Yeni zamlar sonrası en ucuz iPhone 14 fiyatı, 128 GB’lık model için 32.999 TL’ye yükseldi. Zam öncesi fiyat 30.999 TL idi. Yeni iPhone 14 fiyatları şu şekilde:
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iPhone 14 128 GB: 32.999 TL
iPhone 14 256 GB: 35.599 TL
iPhone 14 512 GB: 40.899 TL
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